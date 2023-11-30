قواث الإحتلال الإسرئيلي تواصل إعتقالات الفلسطينيين بالجملة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, اليوم الخميس, أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية منذ أمس الأربعاء, ليرتفع عدد المعتقلين إلى 3365 منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في ال7 أكتوبر الماضي
وقالت الهيئة في بيان, أن عمليات الاعتقال شملت الخليل وبيت لحم والقدس وتوزعت بقية عمليات الاعتقال على محافظات أريحا وقلقيلية وطوباس
وأوضحت أن الاحتلال نفذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين في بلدة بدو, ولم يتسن لنا التأكد من أعداد المواطنين وهوياتهم حتى اللحظة
وذكرت أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 3365 وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة كإحدى أبرز السياسات الثابتة والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد العدوان الصهيوني, ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها, إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة