فتوى دينية من غزة تدين هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر

فتوى دينية من عقر دار حماس تدين هجوم الحركة على إسرائيل في رأي شرعي ينضاف لـ«تسونامي» استنكار دولي لـ«طوفان» أغرق القطاع في حرب مدمرة
أصدر أبرز عالم إسلامي في غزة فتوى نادرة وقوية تدين هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب المدمرة في الأراضي الفلسطينية
ويعد الدكتور سلمان الدايه، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية التابعة لحماس في غزة، أحد أبرز العلماء الذين يمثلون السلطة الدينية في القطاع، لذا فإن رأيه الشرعي له ثقل كبير بين سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، أغلبيتهم من المسلمين السنة
وانتقدت فتوى الدايه، التي نشرت في وثيقة مفصلة من ست صفحات، حماس بسبب ما أسماه : انتهاك المبادئ الإسلامية التي تحكم الجهاد
وأضاف أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة غزة: إذا لم تتوفر أركان الجهاد أو أسبابه أو شروطه فلا بد من تجنبه حتى لا نُهلك أرواح الناس، وهذا أمر يسهل على الساسة في بلادنا تخمينه، لذا كان لابد من تجنب الهجوم
وشدد الداية على أن الخسائر الكبيرة بصفوف المدنيين في غزة، علاوة على الدمار واسع النطاق للبُنى التحتية المدنية والكارثة الإنسانية التي أعقبت الهجوم، تشي بأنه «يتناقض مباشرة مع تعاليم الإسلام