عندي ولدي يا حُضّارْ…يحبْ يولّي مستشار

صحّة شريبتكم وأحلام لذيذة
ها إنّي أخبركم منذ البدء أنّ هذا النصّ من حلمة البارحة، أروي ما أتذكّره منها دون خبث كاتب أو مكر سارد
لقد اشتغلتُ البارحة في المنام، سائقَ حافلة Q5 من الحجم الصغير، لا تتّسع إلاّ لسبعة ركّاب، وجدتهم في أماكنهم بمهابة ووجاهة، وفخامة ومكانة. قبل الانطلاق، مررت بهم أعلمهم بثمن التذكرة، فإذا هم يقدّمون أنفسهم أنّهم من رجالات الدولة، ثلاثة وزراء ومستشاريــْن ونائب ونائبة أخبرتني أنّ تذاكرهم تسبح في البحر الأبيض المتوسّط، ما فهمت المقصد، وسارع كبيرهم يعلمني بأنّهم ذاهبون في فترة نقاهة وتنعّم بالطبيعة لما كابدوه في الأيام الأخيرة من تشويه إعلام العار
كانت كلّ حركاتهم وتصرّفاتهم لا تدلّ على وضع كوروني، فحتّى وجوههم مكشوفة رغم الكمامات المتدلدلة على ذقونهم غير أنّني لم أستطع التثبّت فيهم لنور قذفه الله في قلوبهم، رحّبتُ بهم و »خمّستُ » و »حوّتّ » ولا مليم خرج من جيوبهم، حيِيتُ من الإلحاح، جلست بكرسيّ السياقة، ونزّلت عوضا عنهم مبلغ التذاكر من حرّ مالي في صندوق الخزينة، فرصة للتبرّع، فقد تعوّدنا أن ندفع عوض رجالات الدولة
انطلقت بالحافلة قلقا متوتّرا لأنّي أسوق هذا النوع من الحافلات لأوّل مرّة حتّى سمعتهم يغنّون » يا شيفور يا ترّاس زيد عشرة في الفيتاس « ، تفاعلت معهم، فزدتُ غير أنّ أحدهم صاح يشير عليّ بالرفّق بالحافلة ويذكّرني بأنّها ليست من رزق الوالد. لحظات حتّى صارت الشعارات » أنا نايبْ وانا وزيرْ موتوا يا شعب التنبير »، « وانا اسمي المستشارْ، وانت شعب عملت العارْ، اشرب من ماء البحارْ »، أزعجني ما سمعتُ، وندمتُ على تبذير مالي، وتشويشا عليهم وشماتة، فتحتُ المذياع بصوت عالٍ، فإذا أغنية هزليّة تحاكي أغنية المرحوم الهادي السملالي » عندي ولدي يا حضّار
عندي ولدي يا حضّارْ/ يحبْ يولّي مستشار
ما إن سُمع المقطع حتّى هجم عليّ اثنان يأمرانني بتغيير القناة، ويشتمان ما سمّياه » الفنّ الساقط »، غيّرتُ القناة، فإذا تتمّة الأغنية في قناة أخرى
جمعه جاتْ وجمعه مشاتْ/ دخلْ في سوقِ الكمّاماتْ
وزيدْ خالفْــــلِي الإجراءاتْ/ يسبّو فيهْ جهــارْ بهـــارْ
فقفز عليّ آخر يسبّني ويأمرني بغلق المذياع، وطلع كبيرهم يتّهمني بالفساد في الإنصات إلى هذه القنوات، طلب منّي أوراقي وأوراق السيارة سلّمتها إليه، فاعتبر ذلك فسادا وتهديدا لحياتهم لأني منشغل بالسياقة والأوراق في الوقت نفسه، وقرّر رفع قضيّة ضدّي بتهمة القتل العمْد
والحافلة بمنحدر في طرق وعِرة، إذ بصوت خبيث يهمس في أذني أنْ عرِّجْ بهم إلى طريق عمدون، فالهلاك هناك مضمون، طردتُ الوسوسة، واستعذتُ بالله، فألحّ الصوت بأنّ منعرج عمدون اختصاصه هلاك الحافلات، وهو خلاص للجميع، اِنزعجتُ، وسددتُ أذنيّ لا أسمعه، وقرّرتُ التوقّف
ما إن أوقفتُ الحافلة على الفور تأمينا لسلامة الجميع حتّى استيقظتُ فزِعا هلِعا، حمدت الله أن انتهت الحلمة. ما أردت التفكير في رمزية المنحدر والحافلة، ومع هذا سارعتُ بمهاتفة صديق محام لينظر في القضيّة المرفوعة ضدّي
الدكتور توفيق العلوي