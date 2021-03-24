عندما يكذب الإخواني العجمي الوريمي ويحرّف الوقائع

الأنتخابات التشريعية لشهر أفريل سنة 1989…..من جديد
اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 استمعت الى الفقرة الأخيرة من حوار وقع بثه على أمواج اذاعة « جوهرة .فم » تعلق بالأنتخابات التشريعية لسنة 1989 ووقع فيه ترديد الكذبة التي ظللت أسمعها منذ ثلاثين سنة ومفادها أن النهضة الإخوانية قد فازت في تلك الأنتخابات وأن خلافها مع بن علي الذي تفجر في 1991 كان على خلفية تزويره لها ورفضه الأعتراف بالحركة
والغريب أن هذه الكذبة تأتي على لسان قيادي نهضوي حوكم في سنة 1991 بتهمة التامر على أمن الدولة وغيرها من التهم… وعاش ويلات السجون …وبقي مع ذلك وفيا مخلصا لشيخه لأنه ضمن له مساعدة شهرية ب150 د تفي بحاجة قفة الزيارة العائلية
ولأني كنت أحد أعضاء قائمة المنستيرالمستقلة « البنفسجية » فأنا مضطر للرجوع الى تلك المرحلة وسأنشر في بداية أفريل ورقة عن تلك الأنتخابات وحملة البهتان التي تلتها لتبريرالمحاولة الأنقلابية الفاشلة لحركة النهضة
الدكتور أحمد المناعي