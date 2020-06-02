عندما تصبح صورة أم عبد الحميد الجلاصي عورةً يُحَرَّم نشرها

صباح الخير
:راهو مخّي حبس!! عبد الحميد الجلاصي حب يكرّم أمّو في عيدها ونشر صورة ليها قديمة..والمرا في الثمانين وربّي يطوّل في عمرها..جاوبو واحد من أهل الكهف: علاه تنشر في صورتها وهي عارية الرأس؟؟؟
معناه.. ما قراش الصورة باعتبار أن المرأة في خروجها بهذه الكيفية هي كاملة، وذاك هو الأصل…وما تغطية إحدى أعضائها سوى أنه رمز لقراءة منقوصة لأداميتها في اعتبارها عورة.. وأنّ الكفن اللي ملفوفة فيه ليس سوى موقف أيديولوجي فرضه الاخوان!!! وزيد أنا ما فهمتش بصراحة.. بهت الذي كفر.. شنوة معناه؟؟؟!!! الصورة البالية هيجتلو غرايزو الجنسية؟؟؟ افرنقعوا يلعن بو الوقت الرخيص اللي خلانا عايشين مع مرضى
الدكتورة نائلة السليني