روسيا نجحت في الالتفاف على العقوبات الغربية

ارتفعت قيمة العملة الروسية بنسبة 11٪ مقابل الدولار الأمريكي في طفرة تفسر على وجه الخصوص من خلال الضوابط على رأس المال التي فرضتها روسيا، الأمر الذي يجعل منها العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام
قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في 11 ماي 2022 إن الروبل شهد ارتفاعاً حاداً في عام 2022 بأكثر من 11٪ مقابل الدولار الأمريكي لتصبح أول عملة عالمية بين 31 عملة تدرسها بلومبيرغ
وتعود هذه المكاسب إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية التي نتجت عن غزوها لأوكرانيا. ومن بين الإجراءات الضوابط على رأس المال وبيع العملات الأجنبية للمصدرين والدفع بالروبل للغاز الطبيعي، والتي يبدو أنها قد نجحت
وحاولت دول أخرى مثل تركيا أو الأرجنتين بالفعل في الماضي فرض تدابير مماثلة مع ضوابط على رأس المال لمحاولة إنقاذ عملاتها من الانهيار، لكن دون الحصول على نفس النتائج