خطير جدا : المشيشي يُسَهِّل الترخيص للدرويش سيف الدين مخلوف لتسويق خلطة بول بعيره

علمنا من مصادر جد موثوقة أن رئيس الحكومة هشام المشيشي ، بيدق الإخواني راشد الغنوشي ، قد دعا أخير إلى اجتماع عاجل بوزارة الصحة للترخيص للدرويش سيف الدين مخلوف بترويج « الخلطة الفتاكة » التي ادعي أنها دواء ضد فيروس كوفيد
وقد حضر أعضاء اللجنة العلمية المختصة بالموافقة والترخيص لكل الأدوية المستعملة بتونس ، بعد إجراء التحاليل العلمية الضرورية والدقيقة . وكان من بين الحضور أساتذة في الصيدلة وأساتذة في الطب و خبراء في التحاليل
وفوجئ الحضور بوجود سيف الدين وهو الغير مؤهل علميا بالحديث في موضوع علمي بهذه الدقة والخطورة
المهم أن « خلطة » مخلوف مخالفة لكل التراتيب العلمية المعمول بها تونسيا و عالميا ورغم محاولاته اليائسة لإقناع العلماء والخبراء الحاضرين فإن مطلب الترخيص قوبل بالرفض البات من الأغلبية الساحقة من الحاضرين
لكن الدرويش سيف الدين مُصِرْ على نيل الترخيص المطلوب لبيع « خلطته الفتاكة » و أكد للحاضرين أنه سيعود لهم مرة أخرى و بدعم من المشيشي لمحاولة إقناعهم واقتلاع هذه الرخصة أحبوا أم كرهوا