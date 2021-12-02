خطاب سياسي ومباشر في حضرة الجيش

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة تسجيلا لكلمته في افتتاح الاجتماع وهي كلمة على غاية من الأهمية بالنظر إلى مضمونها والى السياق والظرف الذي قيلت فيه
لقد دأب الرئيس قيس سعيد منذ ولوجه قصر قرطاج قبل عامين على إلقاء «خطاب» سياسي أمام جميع من يجتمع بهم من ضيوفه سواء كانوا من مسؤولي الدولة التونسية أو من ضيوفها الأجانب، وكان حريصا على توجيه الرسائل المباشرة والمشفّرة للجميع، لأنصاره ولخصومه بطبيعة الحال
وقد أسّست بعض اللقاءات كما صار معلوما لخطوات عملية يتخذها الرئيس مباشرة أو بعد ساعات أو في غضون الأيام القليلة الموالية، اتخذت أشكالا متعدّدة مثل التعيين أو الإعفاء أو «التعليق» أو إصدار المراسيم أو التبشير بفكرة ما كفكرة الحوار عبر المنصات الرقمية
والحقيقة أيضا، أن انتقادات وملاحظات عديدة سيقت بخصوص خطاب الرئيس أو بالأحرى القاموس الذي ينهل منه في حديثه بشكل رئيسي عن خصومه حيث لم يكن يتردّد في كيل النعوت والتهم لهم دون أن يُقدم على تسميتهم لكن المتابعين للشأن التونسي يدركون المغزى والمستهدف، مثلهم تماما مثل المعنيين بكلام سيادته
إن اجتماع المجلس الأعلى للجيوش هو من بين أبرز أوجه ممارسة السيادة والتأكيد على حيوية مؤسسات الدولة واضطلاعها بدورها ويزداد الأمر وجاهة وتقديرا عندما يتصل الأمر بالمؤسسة العسكرية التي هي فخر البلاد والعباد
كما أن الاجتماع يلتئم في ظل تواصل الأزمة المركّبة التي تعيشها تونس منذ زمن بعيد وهي أزمة مركّبة سياسية واقتصادية واجتماعية وقيمية لا تقف أبعادها وحلولها عند حدود الوطن لكن ثمة إكراهات وعناصر خارجية تفرض نفسها وتغري البعض للأسف لتوظيفها والاستفادة منها
وطبيعي أن لا يلهث المرء وراء تفاصيل الاجتماع ومخرجاته فهذه مسألة أمن قومي والأمن القومي خط أحمر لا يحقّ لأحد تجاوزه مهما كانت الذرائع والمبررات والأجندات
ولعلنا من هذا المنطلق بالذات نطرح السؤال عن وجاهة كشف مضمون أو بالأحرى تفاصيل كلمة الرئيس في حضرة قيادة جيشنا الوطني ؟
نحن لم نكن صراحة بحاجة لذلك، وقد يكون من حق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يتكلم بتلك الصراحة في السياسة أمام قادة المؤسسة العسكرية، لكننا لسنا مطالبين وليس من حقنا في تقديرنا – باسم الأمن القومي – أن نعلم بتفاصيل الخطاب، ثمّة ثقة وثمة مسؤولية أيضا وثمة قناعة بسلامة مؤسسات دولتنا
إن : الاعتزاز بوطنية القوات المسلحة العسكرية، وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن في المجال العسكري والمدني» أمر محمود ولا جدال فيه وهي رسالة تحفيزية ضرورية من رأس الدولة، كذلك التشديد على أن «الدولة التونسية ليست لقمة سائغة.. وستبقى قائمة قوية ثابتة، ولن يفرط فيها للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم، ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم
ليس ذلك فحسب، مهم جدا أن يصدح القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقول «سنتصدى لهؤلاء.. وكما قلت طلقة من إرهابي، ستقابل بوابل من الرصاص لا يعدّه إحصاء» مع التأكيد على الالتزام بـ : تحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق
إلى هنا يبدو الخطاب وجيها كما أسلفنا ولا نحتاج لتأكيد ذلك بما أن الأصل في الأشياء كما قلنا أن يستنهض القائد الأعلى للقوات المسلحة همم البواسل في المؤسسة العسكرية ويبعث الثقة في نفوس المواطنين لكن الاستمرار في الحديث السياسي عن «المتربصين» بالبلاد الذين يعملون على «ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها..وارتموا في أحضان القوى المعادية للوطن» فهذا موضوع أمن قومي بامتياز وتترتب عنه مسؤوليات جزائية
ونفس الملاحظة بخصوص انتقاد «من يتحدّثون عن الحدّ من الحريات» والقول أنهم «يتحدثون بكل حرية متجاوزين القانون، ومنهم من يدعو إلى العصيان وهو حر طليق»، هنا مسؤولية المؤسسة الأمنية والقضاء المدني
وحتى الرد على «الخصوم» الذين أثاروا مسألة الكفاءة في علاقة بالتعيينات الجديدة فلا مبرّر في تقديرنا دائما للحديث السياسي والقيمي والأخلاقي عن «الخمارات والمطاعم وتهريب الأموال وتجاوز القانون»، بل أكثر من ذلك التبرّؤ من «المتآمرين» فهو «ليس منهم وليسوا منه» وهذا أمر طبيعي أيضا ولا مناص من محاسبة المتآمرين
إننا بقياس الإطلالات والاجتماعات السابقة لرئيس الجمهورية الشبيهة بما حدث خلال الأيام الأخيرة، ونذكر على سبيل المثال يوم 25 جويلية 2021، يحيلنا إلى أن ساكن قرطاج مقدم على أمر جلل بعد أن تبيّن بشكل جليّ أن الزمن السياسي البطيء لم يعد يتماشى مع التحديات الراهنة وبالتالي لا بد من الترفيع في السرعة فالأزمة السياسية تتعمق وتتحرّك ويحرّكها البعض في الداخل والخارج واللجوء إلى المراسيم سلاح ذو أكثر من حدّ، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية لم تعد بحاجة إلى برهان فالجميع يتطلع إلى لون وشكل ميزانية العام 2022 التي ستكشف مشروع الإنقاذ لدى الرئيس علاوة على التعرف على مواقف المؤسسات المالية الدولية ومواقف شركائنا من الأشقاء والأصدقاء
والأمر الجلل قد يطوي صفحة النسخة الحالية من مجلس نواب الشعب لكن هذه الخطوة لن تكون كافية ما لم ترافقها رؤية واضحة وخارطة طريق متكاملة وجدول زمني عقلاني للمرحلة القادمة
الأهم في كل ما تقدم هو أن تونس أمانة والتونسيون جديرون بما هو أفضل من حالهم اليوم
مراد علالة