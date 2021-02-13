حسونه الناصفي يَدّعي أن كل أعضاء « كتلة الإصلاح » قد أمضوا على لائحة سحب الثقة من الإخواني الغنوشي

نشر، هذا مساء هذا السبت 13 فيفري ،حسونه الناصفي رئيس « كتلة الإصلاح » بمجلس نواب الشعب التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
موقفنا من سحب الثقة من رئيس البرلمان: لم و لن يتغيّر و نعتبر ذلك ضرورة لتغيير المشهد البرلماني بما يكفل حسن إدارة الخلافات و التعامل على نفس المسافة مع الجميع لذلك و رغم استغرابي من حجم المغالطات و ردود الأفعال في هذا الإطار و قصر ذاكرة البعض التي تنسى المواقف بل أحيانا تتعمد تناسيها فإنني أجدد تأكيدي أننا
1/ مع سحب الثقة من راشد الغنوشي و هي ثقة لم نمنحه إياها عند انتخابه وصوتنا مع سحب الثقة في المرة السابقة و موقفنا ثابت في هذا الشأن
2/ امضاءات أعضاء كتلة الإصلاح موجودة في عريضة سحب الثقة الحالية و هناك اتفاق بين الكتل على تقديمها عند بلوغ 109 امضاء
وسيتم الكشف عن كافة الامضائات عند الانتهاء منها وستكتشفون من هم مع و من هم ضد. : عدم نشرنا للامضائات حاليا هو فقط احتراما منا لاتفاقاتنا مع المكلفين بالعريضة
حسونة الناصفي
هنالك مثل شعبي يقول « أنا ما نصدقْ كان ما نعَنَّقْ » ولهذا نقول يوم توضع اللائحة رسميا بالبرلمان سنفهم الصدق من المناورة وفي انتظار ذلك فَلْنترقّبْ