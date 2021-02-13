حسونة الناصفي وكتلته يواصلان النفاق والمغالطة

أصدر اليوم حسونة الناصفي وكتلته البيان أسفله لا لون له ولا طعم ولا رائحة إلا مواصلة الإنبطاح إلى الإخوان وزعيمهم
إنّ كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب و امام تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا و تباين مواقف مختلف الفرقاء و الفاعلين في الشأن السياسي و إستنادا الى خطنا الوطني و المصلحة العليا للوطن و بعيدا عن كل المزايدات السياسية و الاصطفافات التي لن تزيد الا في تعميق الازمة و تعكير الاجواء بما يقلل من فرص الاصلاح وتحقيق الاستقرار المنشود لتلافي الانزلاقات و بلوغ ما قد يستحيل تداركه نعلن
1- تمسكنا بما اقتضته احكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط و ضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة و مصداقيتها بالداخل و الخارج
2- رفضنا القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول الى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية تفاديا لتعميق الانقسام و الزج بابناء شعبنا في متاهات لا خلاص منها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التماسك و الوحدة و الانكباب على ما ينفع الناس في إطار احترام الاختلاف و حسن إدارة الأزمات بعيدا عن منطق الاستعراض و التحدّي
3- عدم انخراطنا في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه و عزمنا على مواصلة العمل بنفس المبادئ و القيم و باعتماد الإصلاح منهجا و العقلانية أسلوبا خدمة للصالح العام و حفاظا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية
4- تمسكنا بالدعوة الى التهدئة و التعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة و الإسراع بانطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن و يتوّج بحلول و مقترحات نفتح بها آفاقا أفضل على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي
تونس في 13 فيفري 2021
المجد لتونس و العزة لشعبها
حسونة الناصفي
رئيس كتلة الإصلاح