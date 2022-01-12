حركة النهضة الإخوانية تدعي أن البحيري بوطحش يشرف على الموت

في ظل تعنت السلطة القائمة ورفضها الانصياع لمقتضيات القانون والافراج عن الأستاذ نور الدين البحيري المحتجز قسريا، وعلى اثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد واشرافه على الموت، فان حركة النهضة
– تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري المهدّدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جدا
– تدعو السلطة القائمة لتدارك أمرها باطلاق سراحه والسماح بعودته الى منزله بما يفتح الباب للاحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف اضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ 13 يوم، خاصة بعد تعكر حالته الصحية واشرافه على الموت في هذه الأثناء
– تطلب من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة بما يمكن من انقاذ حياته قبل فوات الأوان
حركة النهضة
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