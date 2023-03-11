جمعية « عتيد » تعتبر قرار حل المجالس البلدية قرارا يؤسّس لإرساء حكم فردي

لاحظ رئيس جمعية « عتيد » لمراقبة شفافية ونزاهة الانتخابات، بسّام معطر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أنّ قرار حلّ المجالس البلدية: قرار خطير ويهدّد بإنهاء مشروع اللاّمركزية في تونس إذا لم يقع تحديد موعد للانتخابات البلدية قريباً وفق ما ينصّ عليه القانون
واعتبر أنّ هذه الخطوة المتخذة من رئيس الجمهورية : تؤسّس لإرساء حكم فردي حيث لا توجد ديمقراطية تشاركية ومشاركة في اتخاذ قرارات الشّأن المحلّي
وقال إنّ : اتهام البلديات بالفساد كلام محانب للصّواب، إذ أنّه لا يمكن أن يكون هناك مؤاخذات على 350 بلدية في تونس بالقدر ذاته »، مبرزا أن : شبهات الفساد تستوجب التوجه إلى القضاء وليس حلّ كلّ المجالس البلدية
واشار معطر الى أنه « كان من الأجدى ترك أمر تنقيح القانون الانتخابي وتنظيم مسار اللامركزية إلى البرلمان الجديد الذي سينطلق في العمل بعد أيّام قليلة قائلا : إذا تم تعيين نيابات خصوصية في هذه الفترة فهذا يعني أنه لا يوجد نيّة لتنظيم الانتخابات البلدية قريبا
تجدر الإشارة إلى أنه صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية 3 مراسيم تتعلق بحل المجالس البلدية (350 بلدية) وتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم. وجرت الانتخابات البلدية الاخيرة في 6 ماي 2018، وشملت 350 بلدية بعد سنوات من ادارتها من قبل نيابات خصوصية.