تحية للمرأة التونسية في عيدها

في الذكرى الثامنة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، الصادرة في 13 أوت 1956، يتقدم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأحر التهاني للمرأة التونسية وللمجتمع التونسي عموما، لما تتّسم به هذه المجلة من نقلة نوعية في حياة الأسرة في بلادنا اكتسبت بها المرأة جزءا كبيرا من حقوقها وكرامتها وحرياتها
وإذ يدعو المرصد في هذه الظروف السياسية الصعبة إلى إطلاق سراح مساجين الرأي عموما، وخاصة منهم النساء اللاتي يقبعن في السجون من أجل تعبيرهنّ عن آرائهن بكل شجاعة، فإنه يُجدد بهذه المناسبة مواقفه الثابتة في هذا المجال، مُشيدا بما حققته المجلة من حقوق المرأة وضمان كرامتها، ومُنبّها بخطورة التراجع عن مكتسباتها مثل التخلّي عن مبدأ التناصف في الهيئات المنتخبة مما أدّى إلى تقهقر مشاركة المرأة في المجال العام
كما يُطالب المرصد ب
– التصدي بكل جدّية للمحاولات التي تقوم بها من حين لآخر بعض الأصوات الرجعية الداعية لمراجعة مجلة الأحوال الشخصية التونسية في اتّجاه الحدّ من حقوق المرأة والحطّ من كرامتها
– مراجعة المجلة في اتّجاه تحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق وفي الواجبات، ولا سيما في مجال الميراث والشغل والمشاركة في المسؤوليات العليا، وقد أثبتت المرأة التونسية تألّقها في الدراسة وجدارتها وكفاءتها في العمل
13-08-2024
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي