بين الصواريخ والقنابل الموقوتة

وعد رئيس الجمهورية منذ ما يزيد عن السنة بإطلاق جملة من الصواريخ الجاهزة على منصّاتها، ولم يُحدّد آنذاك لا طبيعتها ولا ظروف وأسباب ومواعيد إطلاقها. بل ان تصريحاته بخصوص تلك الصواريخ بقيت غير مفهومة لدى عامة الناس كما لدى السياسيين
ومنذ يوم 25 جويلية الماضي، أطلق الرئيس فعلا جملة من الصواريخ تمثّلت بالخصوص في حل البرلمان، وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتركيبة الهيئة العليا للانتخابات
الصواريخ الأولى لاقت تأييدا سياسيا وشعبيا واسعا باعتبارها تُبشّر بوضع حدّ للفوضى السياسيّة التي عمّت البلاد طيلة العشرية الماضية، وبإصلاح ما أفسده جلّ من تداول على السلطة في تلك الفترة، سياسيّا واقتصاديّا
لكنّ الرئيس تصرّف مع الوضع الجديد ببطء، وأضحى مثل الطبيب الذي صعب عليه تشخيص داء مريضه وبقي مُتردّدا في طريقة علاجه، رافضا جمع هيئة الأطبّاء متعددي الاختصاصات للتشاور في تلك الحالة المرضية ولتحديد طبيعتها والاتفاق المشترك حول الوصفة الطبية اللازمة لمعالجتها. فانتهى به الأمر إلى اتّخاذ القرار الفردي، سواء بخصوص التشخيص أو العلاج، وقد اختار أن يتحمّل بمفرده مسؤوليّة مآل المريض، شفائه أو وفاته
انطلقت إذن الصواريخ، وهي صواريخ جوّية لا تطالها أيادي القابعين على الأرض والذين بقيت أعناقهم مُشرئبّة نحو السماء ينتظرون الصواريخ الأخرى المحتملة والتي يجهلون عددها وطبيعتها ومواعيدها. لكن ما قد يكون باعث الصواريخ غير واعٍ به بما فيه الكفاية هو أن الأرض مُتحرّكة، وتحتوي على ألغام وقنابل موقوتة، مختلفة الخطورة، وقابلة للانفجار في أي حين، يُمكن أن تقضي في لحظة من الزمن على فاعليّة الصواريخ وعلى نتائجها المرصودة
القنبلة الموقوتة الأولى هي قنبلة الإسلام السياسي. وكأني بالمسؤولين ينسوْن، أو يتناسوْن، ما قاله بورقيبة بشأن الإسلامويّين بأنهم « ما يصفاوش ». والتجارب الحديثة بيّنت أنّه كان على حق. فرغم الأحكام الثقيلة التي صدرت ضدهم في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي، ورغم تشتتهم وهجرتهم، برهنوا على قدرتهم الفائقة على تحويل رمادهم إلى شعلة ليعودوا إلى المعارك العنيفة بالتزام وانضباط. وطالما لم يتمّ تجفيف منابعهم تجفيفا كاملا من الجذور، فإن فترات ضعفهم لا يُمكن أن تكون سوى مُؤقّتة وقصيرة، وأن سياسة التكفير و »الجهاد » ستعود، بما أن السلطة الحالية لم تر من الضروري فتح ملفات الجهاز السري وتسفير الشباب والغرفة السوداء، ولم تجرؤ على غلق مقر الإرهابي القرضاوي المُكلّف بتربية شبابنا على الفكر الإرهابي والتكفيري وبحثّهم على العصيان بتجاوز القوانين التونسية وخاصة منها مجلة الأحوال الشخصية. والمُخيف في تلك العودة هو ما يُمكن أن تُحدثه من تصدّع في الوحدة الوطنية ومن دعوة إلى العنف في الشارع. ويجب ألّا ننسى في هذا الصدد ما صرّح به ذات يوم أحد قادة النهضة بأن حركة الإخوان قادرة على تجنيد مائة ألف « مجاهد » عند الحاجة
القنبلة الموقوتة الثانية تكتسي صبغة اجتماعية. فالعائلة التونسية تزداد يوميّا تشاؤما وإحباطا. فبعد أن أنهك النظام السابق ميزانية الدولة، لم يُشاهد التونسي أي نقطة نور في الأفق الاجتماعي في السنة المنقضية. الرواتب والانتدابات مُجمّدة، نسبة البطالة في ارتفاع، وأصحاب الشهادات العليا يرتفع عددهم وتضعف آمال تشغيلهم. فأضحت « الحرقة » قدرهم الوحيد. أكثر من ذلك، فالذين يشتغلون من الكفاءات العالية ملّوا الوضع السياسي الغامض وارتفاع الأسعار وتخلّف الإدارة، فاختاروا الهجرة للدول المتقدمة حيث يجدون التقدير والتبجيل والاعتراف بالكفاءة. ولقد فاق عدد أصحاب الكفاءات الذين غادروا شغلهم في تونس لينتصبوا في أوروبا المائة ألف، من أطباء ومهندسين وخبراء محاسبين… أما من بقي منهم فلقد انخفضت قدرتهم الشرائية إلى مستوى لا يُحتمل بسبب الغلاء الفاحش واليومي للأسعار. فالطبقة الغنية تسير نحو الإفلاس حيث اضطرّ العديد من المستثمرين إلى غلق مؤسساتهم بسبب انسداد آفاق العمل، والطبقة الوسطى التي كانت تُمثّل المُكوّن الأساسي للمجتمع التونسي أصبحت في عِداد الفقراء، وأما الطبقة الفقيرة فلم يبق لديها إلّا التسوّل والسرقة والبراكاجات كوسيلة للعيش. ومن الطبيعي أن هذا الوضع لا يمكن البتّة أن يتواصل إلى ما لا نهاية. والمُتأمل في نفسية المواطنين في هذه الفترة -ويكفي في هذا الخصوص أن تستمع إلى شواغل وتشكيات سائق التاكسي وتاجر الحيّ والجزار والحلاق- يرى بالعين المُجرّدة خطر الانفجار المجتمعي عند أول شرارة يُمكن أن تتولّد من ارتفاع جديد لسعر أحد الموادّ الحياتيّة، مثلا
أما القنبلة الموقوتة الثالثة فتتمثّل، لا سمح الله، في الوصول رسميّا إلى قاع القاع على المستوى الاقتصادي والمالي، بعد الرفض المحتمل للقرض المطلوب من صندوق النقد الدولي. هذا القرض كان سيزيد في مديونية الدولة التي ارتفعت بعدُ إلى مستوى خيالي، كما أنه أصبح في الآن نفسه ضروريّا إلى أبعد الحدود. ولا يخفى على أحد أن الوضع المالي في البلاد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس. ناهيك أن الحكومة أصبحت تتباهى بنجاحها بصرف رواتب الموظفين في الشهر الماضي وكأنه عمل بطولي
القنبلة الموقوتة الرابعة هي انحياز تونس إلى موقف الولايات المتحدة والناتو في موضوع الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا. وبعد أكثر من ستين سنة من الدبلوماسية التونسية التي تعتمد على عدم الانحياز، ها أن بلادنا تسلك في سياستها الخارجية مسلكا خطيرا جدا يُمكن أن يعود عليها بالوبال. وللتذكير، فإن تونس تستورد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب من أكرانيا وروسيا. وقد تكون من نتائج مواقفنا الجديدة أن نُصبح بعد أشهر قليلة في حاجة مُلحّة لاستيراد الحبوب. وعندها لن نجد من يُوفّر لنا ما نستحقّه من مادّة القمع الضرورية لتغذية شعبنا
قنابل موقوتة وألغام أخرى منتشرة على أرض تونس اليوم. وإذا انفجرت إحداها تُصبح مؤسسات الدولة والدستور الجديد والصواريخ الرئاسية كلها في التماس. كما يمكن للصواريخ أن تجد نفسها في ذلك التماس دون انفجار الألغام إذا باءت الاستشارة المُعلنة بالفشل، سواء بضعف المشاركة أو برفض النص المعروض على الاستشارة. عندها يُصبح كيان الدولة في الميزان
منير الشرفي