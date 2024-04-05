بطاقة ايداع جديدة في حق الاعلامي محمد بوغلاب دون سماعه

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق الاعلامي محمد بوغلاب وذلك من أجل قضية تحقيقية منشورة في حقه على معنى فصول المرسوم عدد 54 وفق ما أكده لموزاييك محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس
وأكد زيتونة في تصريحه لموزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الاعلامي محمد بوغلاب وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضده استاذة جامعية من أجل الاساءة الى الغير
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن قاضي التحقيق تولى اصدار بطاقة اخراج من السجن لسماع المشتكى به الثلاثاء الماضي غير أنه تعلل بعدم القدرة على الحضور أمام قاضي التحقيق بسبب وضعه الصحي، فارتأى قاضي التحقيق تأجيل استنطاقه واخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة والتي أثبتت لاحقا أنه يمكن سماعه وتلقّي اجوبته من طرف قاضي التحقيق
وقال محمد زيتونة إنه تقرر استنطاق بوغلاب اليوم الجمعة 5 أفريل 2024 غير أن ادارة السجن أعلمت قاضي التحقيق بأنه رفض الحضور متعللا بوضعه الصحي، ليقرر اثر ذلك قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه دون سماعه