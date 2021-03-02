المهدية : لا للتطرف الداعشي في مدارسنا

على إثر تلقي فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، معلومات تفيد تعمد بعض « المعلمين »، ببعض المدارس الإبتدائية العمومية في ولاية المهدية، الاستهتار بالمناهج التربوية لوزارة التربية، واستغلال موقعهم الوظيفي لنشر الأفكار الطائفية والمتطرفة
و على إثر زيارة الفرع، صباح يوم الأربعاء 24 فيفري 2021، لمدرستي المزاهدة والشواشين من معتمدية شربان ولاية المهدية، صحبة الصحفية نادرة إسماعيل عن إذاعة المنستير ، أثناء قيامها بتقرير صحفي عن هذا الموضوع
و حيث تأكد من خلال إفادة ممثلي فرع الرابطة و شهادات بعض المواطنين و التلاميذ بتلك الجهة، تعمد بعض « المدرسين » ما يلي
– الفصل في الصفوف بين التلاميذ الذكور و الإناث
– التدريس بلباس طائفي أفغاني
– الصلاة داخل القسم، أثناء ساعات التدريس
– عدم إحترام و التقيد بالمناهج العلمية و التعليمية لوزارة التربية
– السعي المتواصل لدمغجة عقول التلاميذ من خلال حشوها بأفكار متطرفة غريبة عن ثقافتنا
– منع تعليق الصور التعليمية المعتمدة بيداغوجيا في التدريس و تحريم مشاهدتها
– إستخفاف المشرفين على تلك المدارس بهذه التجاوزات، و تراخيهم في إعلام سلطة الإشراف
لذلك يهم فرع الرابطة بالمهدية أن
1. يستنكر بشدة سعي البعض المتكرر و المكشوف لضرب أسس الدولة المدنية في إنتهاك متعمد للدستور و القوانين التونسية
2. يعبر عن رفضه المطلق لكل محاولات توظيف المدرسة العمومية و إختراقها لنشر الأفكار الداعشية المتطرفة
3. يحمل وزارة الإشراف و مندوبية حماية الطفولة و كافة السلط الجهوية والمركزية المعنية، المسؤولية المطلقة في حماية المصلحة الفضلى لأطفالنا و ضمان حق أبنائنا و بناتنا التلاميذ في التربية و التعليم وفق المناهج العلمية و المدنية المتطورة
4. يطالب السلطة بفتح تحقيق إداري و جدي في كل تلك الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال و للدستور و القوانين التونسية
5. يدعو المواطنات و المواطنين و جميع مكونات المجتمع المدني الحريصة على الديمقراطية والدولة المدنية، إلى اليقظة و العمل على تحصين المجتمع من سموم الفكر الرجعي والظلامي