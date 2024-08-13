الفريق القانوني لحملة منذر الزنايدي يقدم الطعن ضد قرار هيئة بوعسكر للإنتخابات

يعلم الفريق القانوني لحملة المترشح السيد منذر الزنايدي أنه تولى بعون الله تذليل كل الصعوبات المفتعلة والتهديدات المتواصلة وقدَّم الطعن المرفوع ضد القرار الصادر برفض ترشح السيد منذر الزنايدي
تولينا تبليغ الطعن المرفوع إلى هيئة الانتخابات ( هيئة بوعسكر ) بتاريخ اليوم 13 أوت 2024 وفي نفس الساعة نشر القضية أمام أنظار المحكمة الإدارية المنتصبة للنظر في النزاعات الانتخابية
نعلم الرأي العام ونحن نتعهد للتونسيين والتونسيات بتمكينهم من متابعة كل مستجدات هذا النزاع القضائي حتى يكونوا شاهدين على هذا الموعد التاريخي الذي ننتظر منه الكثير في قضية عادلة مُؤَيَّدَةً بقوة القانون وسطوة الحق أولا وأخيرا
الفريق القانوني لحملة المترشح السيد منذر الزنايدي
بيان للرأي العام