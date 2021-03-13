الدكتورة نائلة السليني تطالب بالكشف عن هوية الأمنيين والعسكريين الذين تلقّوا تكوينا في وكر القرضاوي للإرهاب

حاجتين نبينهم
الأولى : الحداثيات والحداثيين اللي يتكلمو على تيكا اليوم نقلهم وينكم كيف كنتو شادين المسؤولية وقت الباجي؟ تيكا كانت مسالمة؟ ماهي خربت البلاد منذ 2012؟؟ ولذا تسكتو خير مللي نخرّج القديم قبل الجديد
الحاجة الثانية: نطلب من صديقاتي وأصدقائي أن لا نتوقّف عن المطالبة باستدعاء فاطمة شقوت والتحقيق معها في تصريحاتها الخطيرة اللي تجمّد الدم في العروق..ونطالب بهوية الأمنيين والعسكريين الذين تلقّوا تدريبات من الخوانجية تحت خيمة القرضاوي.. لأنّ تدريس الجهاد من منظور معاصر ليس سوى الإرهاب.. ومن يدري؟ قد يمثّلون جهازا استخبراتيا خطيرا
الموقف يبعث على الهلع، البلاد مشات فتافت منذ عهد السبسي وبحضور من كانوا يتباهون بأنّهم حقوقيون.. حاصيلو مشينا زيزي » شاطر ومشطور وما بينهما الشعب التونسي »..زيدو اترنحو
الدكتورة نائلة السليني
استمعوا إلى نائبة اتحاد القرضاوي فاطمة شقوت في تلفزة إخوانية تزلق بكلمة قبل ان ترتبك المذيعة و تقطع الحوار
« هناك امنيين و عسكريين توانسة يزاولون تعليمهم في جمعية القرضاوي « !!!!!