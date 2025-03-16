الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية رداً على غارات على اليمن

أعلن الحوثيون استهداف حاملة طائرات أمريكية رداً على مقتل 31 شخصاً على الأقل في اليمن، بعد ضربات شنّتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين، الذين توّعدهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ »جحيم » لم يعهدوه
وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين مساء الأحد استهداف حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان (سي. في. إن – 75)، وقطع حربية تابعة لها بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، رداً على الهجمات الأمريكية على اليمن
وقال الحوثيون في بيان : رداً على هذا العدوانِ نفذتِ القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية ،استهدفتْ من خلالِها حاملة الطائراتِ الأمريكيةَ (يو إس إس هاري ترومان) والقطعَ الحربية التابعة لها، شمالي البحر الأحمر، وذلك ب18 صاروخاً بالستيا ومجنحاً وطائرة مسيرة، في عملية مشتركة
في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض الأحد إن الضربات الأميركية قتلت العديد من قادة الحوثيين في اليمن. وقال مستشار الأمن القومي مايكل والتز في تصريح لشبكة إيه بي سي نيوز إن الغارات الجوية استهدفت في الواقع العديد من قادة الحوثيين وقتلتهم. وأضاف في تصريح آخر أدلى به لشبكة فوكس نيوز : لقد ضربناهم بقوة ساحقة وحذرنا إيران من أن الكيل قد طفح
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لسي بي إس نيوز، إن الضربات الأمريكية على اليمن ستستمر، حتى تنتهي قدرة الحوثيين، على مهاجمة الملاحة العالمية، والبحرية الأمريكية