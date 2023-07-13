الإفراج عن شيماء عيسى ومحمد لزهر العكرمي

تعلم هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين فيما يسمى قضية « التآمر على أمن الدولة » أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي
تونس في 13 جويلية 2023
هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين