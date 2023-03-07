إيواء الإخواني محمد بن سالم بقسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس

نُقل القيادي السابق بحركة النهضة الإخوانية ووزير الفلاحة الأسبق في حكومة « الترويكا »، محمد بن سالم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس إثر تعكر حالته الصحية وهو في الطريق إلى مدينة قابس للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجهة
وأفاد مصدر طبي مسؤول بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، رفض الكشف عن إسمه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه جرى إيواء محمد بن سالم بقسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس « احتياطا من احتمال مزيد تعكر حالته الصحية في حال مواصلة الطريق »، مؤكدا أنه حاليا تحت المراقبة الصحية وحالته مستقرة، وهو تحت حراسة أمنية مشددة
من جهته، قال القيادي السابق بحركة النهضة الإخوانية والمحامي، سمير ديلو، إنه تم نقل بن سالم إلى المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس من باب الإضطرار، مؤكدا أنه كان في الطريق إلى قابس لعرضه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس في قضية « محاولة اجتياز الحدود خلسة نحو القطر الليبي
وكانت وحدات الأمن قامت يوم الجمعة الماضي (3 مارس 2023) بإيقاف القيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية ووزير الفلاحة الأسبق، محمد بن سالم، بإحدى ولايات الجنوب التونسي