إيقاف كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية

أكدت المحامية إيناس الحراث، أنه تم إيقاف رئيس النقابة الوطنية لأعوان و إطارات العدلية حطاب بن عثمان من قبل الأمن واقتياده إلى جهة غير معلومة
وأضافت المحامية أن عملية الإيقاف تمت مساء اليوم الأربعاء 15 فيفري 2023 أمام محكمة التعقيب بتونس
تم اليوم على الساعة 17.30 أمام محكمة التعقيب بتونس إيقاف الأخ حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان و إطارات العدلية من قبل الأمن، وإقتياده إلى جهة غير معلومة
هذا وقد توجهت فرقة أمنية إلى منزله وتولت البحث والتفتيش، دون إعلام زوجته بمكان الإحتفاظ به أو من أجل اي سبب