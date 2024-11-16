إعفاء طارق الشاوش مدير عام ديوان الأراضي الدولية من مهامه

تمّ إعفاء مدير عام ديوان الأراضي الدولية، طارق الشاوش، من مهامه بمقتضى الأمر عدد 569 لسنة 2024 المؤرخ في 13 نوفمبر 2024، نشر بالرائد الرسمي عدد 138 ليوم 15 نوفمبر 2024
ويعد ديوان الأراضي الدولية مؤسّسة عمومية أحدثت منذ سنة 1961. ويقوم الديوان بإدارة 156 ألف هكتار موزّعة إلى 30 من المركبات الفلاحية ووحدات إنتاج
وتتمثّل مهمّة الدّيوان في التصرّف في الأراضي الدّوليّة ذات الصّبغة الفلاحيّة في ادخال التقنيات الفلاحية خصوصا في مجال زيت الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى وفي الزراعات الكبرى والمراعي، والمساهمة في المجهود الوطني للنهوض بالصادرات الفلاحية