إطلاق منصة رقمية جديدة لتكوين مهنيّي الصحة عن بعد

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق « الأكاديمية التونسية للصحة »، وهي منصة رقمية موجهة للتكوين عن بعد، تستهدف مهنيّي الصحة من القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات المهنية دون الحاجة للتنقل
وقد تم تنفيذ المشروع في إطار « مشروع صحة » الممول من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية والهيئة الوطنية للتقييم الصحي
و تتضمن المنصة 9 وحدات تدريبية متخصصة في الحوكمة الرشيدة، و إدارة الجودة، والتصرف في المخاطر، والاتصال، وحل النزاعات . تم إدراج 3 وحدات جاهزة، فيما يجري العمل على استكمال الوحدات المتبقية
وستمكّن المنصة مهنيّي الصحة من مختلف الجهات من متابعة الدورات التكوينية عن بعد، مما يحقق العدالة في التدريب ويوفر الوقت والجهد
ويهدف المشروع الى رقمنة التكوين المستمر وتعزيز مهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية اضافة الى تحسين الحوكمة والإدارة في المؤسسات الصحية