تلقّت الجبهة باستغراب واستهجان كبيرين نبأ إعادة تحريك القضيّة المفتعلة ضدّ نوّاب البرلمان الشّرعي المنتخب بتعلّة قيامهم بجلسة عامّة افتراضية يوم 30 مارس 2022 والتي اعدت مؤامرة على امن الدولة
و تعتبر الجبهة إصدار قرار بمنع أكثر من 100 نائب منتخب من السّفر انتهاكا بالغ الخطورة لحقّ التّنقّل المكفول دستوريّا وإمعانا في الإنتقام و التّشفّي من كلّ معارضي انقلاب 25 جويلية 2021
وتجدّد الجبهة بهذه المناسبة مساندتها لجميع الملاحقين قضائيّا بخلفيّات سياسيّة كيديّة وتدعو مكوّنات المنتظم السّياسيّ و المدني إلى الوقوف ضدّ توظيف القضاء ضدّ الخصوم السّياسيّين و الرّافضين للحكم الفردي
تونس في 12 جويلية 2023
جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي
بيان