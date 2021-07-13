ألفة يوسف تكتب : لن ننسى الاخوان، ولن ننسى خصوصا أذيال الإخوان

صباح النور
أولًا، كل الشكر لجميع الدول التي هبت لمساعدة تونس في هذا الوضع الوبائي الكارثي بسبب سوء إدارة الأزمة الصحية
ثانيا، كل الشكر لجميع التونسيين من رجال، نساء اعمال، أطباء وإطار صحي، فنانين ورياضيين وكل من أعطى مالا وجهدا من أجل إنقاذ حياة التونسيين والتونسيات
ثالثا، لا معنى لمنطق الكرامة امام الهشاشة البشرية…قبل تقسيم الحدود الجغرافية المتحولة، نحن بشر نحاول أن نتعاون ونتكاتف قدر الإمكان إزاء المخاطر والمحن…ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا
رابعا، وهو الأهم، ستمر هذه الأزمة الصحية بإذن الله، ولكننا لن ننسى أننا ابتلينا بأسقط مسؤولين في تاريخ تونس لن لن ننسى الاخوان، ولن ننسى خصوصا أذيال الإخوان
خسئتم
الدكتورة ألفة يوسف