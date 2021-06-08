أخطر من الكورونا، « الأنا » المقيت

منذ عقود، أصبح اليسار واليمين يتداولان على قصر الإيليزي بشكل شبه منتظم. وكان عدد المترشحين في الدور الأول يفوق العشرة أحيانا. أما الدور الثاني فيقتصر في كل مرة على المرشح الاشتراكي والمرشح الليبرالي، إلا في مرّة واحدة، سنة 2002، عندما حصل في الدور الأول الليبرالي جاك شيراك على نسبة 19,88% وحصل مرشح أقصى اليمين، جان ماري لوبان، على نسبة 16,86 %، في حين لم يحصل أمين عام الحزب الاشتراكي الفرنسي، ليونال جوسبان، إلا على المرتبة الثالثة بنسبة 16,18%، وهي مرتبة لا تُخوّل له إمكانية المشاركة في الدور الثاني. فما كان من الفرنسيين، يساريين ويمينيين، إلا أن هبّوا لانتخاب شيراك في الدور الثاني حيث حصل على نسبة 82% من الأصوات، لقطع الطريق أمام اليمين المتطرّف
صعود لوبان للمرتبة الثانية المخوّلة للمشاركة في الدور الثاني أتى نتيجة الانقسام الذي حصل صلب الحزب الاشتراكي الفرنسي والذي تُرجم بترشّح جون بيار شوفانمون، أحد قياديي الحزب، والذي حصل في الدور الأول على نسبة 5.33%. ولولا هذا الانقسام لحصل جوسبان على أصوات شوفانمون وصعد للمرتبة الأولى بنسبة 21.51% ولشارك في الدور الثاني مُتقدّما على شيراك
منذ هذه الحادثة، أخذ الفرنسيون العبرة من نتائج الانقسام صلب نفس العائلة السياسية
في تونس، يمكن لنا أن نجزم بأننا أبطال العالم في خلق الانقسامات، والتباري على المناصب القيادية ضمن نفس التيار السياسي، ولم يخطر ببال أحد أن يخدم من أجل مصلحة البلاد أو من أجل الدفاع عن مبدأ قبل خدمة شخصه والدفاع عن حظوظه الذاتية
في هذا المضمار، لابدّ من التذكير بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي ترشّح فيها سبعة ممثلين عن حزب نداء تونس ومشتقاته (نبيل القروي، عبد الكريم الزبيدي، يوسف الشاهد، سعيد العايدي، محسن مرزوق، سلمى اللومي، ناجي جلول). مجموع النسب التي حصلوا عليها مجتمعين يساوي 34.57%. أي أنهم، إذا اتفقوا على مُرشّح واحد من بينهم لحصل على تلك النسبة، ولشارك في الدور الثاني مع قيس سعيّد الذي لم يحصل سوى على نسبة 18.40% في الدور الأول
ولكن، هل اتعظنا من هذا الدرس؟ لا أعتقد
فالتشتّت بات العلامة المميّزة للسياسيين التونسيين جرّاء الزعامتيّة المفرطة والأنانية المرضية، فقضى على اليسار نهائيّا، وأصاب العائلة الوسطيّة إلى أن أنهكها. وها أن الفيروس انتقل إلى العسكريين الذين بقوا منذ تأسيس الجيش الوطني محايدين وبعيدين عن السياسة، وما أن أظهر أحد المتقاعدين منهم طموحا سياسيّا حتى سال لعاب آخرين وأصبحوا، في أسبوع واحد، ثمانية جنرالات متقاعدين ينظرون إلى قرطاج (العكروت، المؤدب، مجدوب، بن كريّم، السلامي، بن نصر، الشمنقي، الحامدي). وبديهي أنه إذا بقي جميعهم في السباق، أو حتى اثنان أو ثلاثة منهم، لانقسمت أصوات الناخبين الذين يرون الحل في إخراج تونس من أزمتها في انتخاب عسكري سابق، ولخسروا جميعا
لا أحد يشك في أن الطموح السياسي مشروع، وكل مواطن له الحق في أن يعمل على الوصول إلى سدّة الحكم وإلى أعلى هرم السلطة. فذلك من صميم مبادئ النظام الجمهوري. غير أن الوصول إلى السلطة العليا في النظام الديمقراطي يستوجب الحصول على أكثر من نصف الناخبين، أي حوالي أربعة ملايين ناخب بالنسبة لبلادنا. وإذا اعتبرنا أن أكثر من نصف الناخبين ينتمون إلى العائلة السياسية الوسطية المدنية الكبرى، فإن هذه العائلة لا ولن تحصل على الحكم إلا إذا كان لها مُمثّل واحد في المسابقة الانتخابية. أما إذا كان يُمثّلها أكثر من مُترشّح واحد فالناجح سيكون حتما مُمثّل اليمين المُتطرّف، كما حصل مع لوبان في فرنسا، وكما يحصل في تونس منذ عشر سنوات
تجاربي الشخصية المتواضعة، في القطب الديمقراطي الحداثي سنة 2011 وفي الاتحاد المدني سنة 2018 بالخصوص، لم تحقق أهدافها بسبب أنانيّة البعض وقلة وطنية البعض الآخر، وربما لعدم قدرتي الشخصية على الإقناع بضرورة التوحيد. وهي التي جعلتني أعدل عن محاولة التقريب بين الأحزاب، أو التقريب بين المُصرّين على مبدأ « أنا أو لا أحد ». هؤلاء لم ينتظروا فرض التباعد بسبب انتشار الوباء ليتباعدوا عن بعضهم البعض، وليُبرهنوا عن عدم وعيهم بخطورة الوضع وعن عدم استيعابهم لدروس التجارب السابقة، غير مبالين بما ينتظرهم من فشل شخصي وما ينتظر الدولة من مواصلة الانهيار
وبالنظر إلى انعدام الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة اليوم برمتها، وإلى ضعف الأمل في تقريب وجهات نظر المعارضين، أحزابا وأشخاصا، فإن المجتمع المدني يُصبح له الآن دور أساسي ومحوري في البحث عن مخرج للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها بلادنا اليوم
منير الشرفي