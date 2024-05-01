تهديد بعدم رفع العلم التونسي خلال الألعاب الأولمبية في باريس على خلفية مكافحة المنشطات

تواجه تونس عدم السماح برفع علمها خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 المقرر إجراؤها في باريس بسبب عدم امتثالها للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك وفق ما أكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الثلاثاء. وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 لاعتماد « عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية » للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي
أكّدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الثلاثاء عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد
وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات