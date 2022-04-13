قيس سعيّد و نجلاء بودن يعملان على احتضان تونس مقر الوكالة الإفريقية للأدوية

ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية
محور لقاء رئيسة الحكومة بوفد عن مفوضية الاتحاد الافريقي
تحادثت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مع وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة السيد أڨاري « جون دوغلاس أمبيلي » ورئيسة قسم الصحة والسكان والتغذية بإدارة الشؤون الاجتماعية بالمفوضية السيدة « مارغاريت أغاما أنياتي » بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي، ووزير الصحة السيد علي مرابط
وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء حرص تونس على دعم مؤسسات الاتحاد الافريقي والعمل على مزيد تطوير التعاون معها في مختلف المجالات ومساندة مبادرة الاتحاد لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، مبرزة استعداد تونس لتوفير الدعم اللازم ومقومات نجاح إقامة هذه الوكالة في تونس بما يساهم في مزيد اشعاعها في المجالات الصحية والطبية على الصعيدين القاري والدولي، خاصة وأن تونس تتمتع بمميزات هامة وتجارب ناجحة في هذه المجالات
وكانت تونس تقدمت أول أمس الإثنين بملف ترشحها لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية بمناسبة زيارة وفد مفوضية الاتحاد الافريقي إلى تونس حيث تم عرض البرنامج التحضيري وبحث الاستعدادات اللوجستية لتأمين وتسهيل عمل فريق الوكالة في تونس
وينتظر الإعلان عن إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية ومقرها وأنشطتها بعد مصادقة الاتحاد الافريقي عليها، ومن أبرز المهام الموكولة لها النهوض بقطاعات الصحة في الدول الإفريقية وتوحيد الأطر التنظيمية ذات العلاقة داخل القارة والتنسيق المشترك لتوفير احتياجات الشعوب الافريقية من الأدوية
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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة الأستاذ « آغري أمبالي » الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار متابعة ملف ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية
وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء، استعداد تونس لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل احتضان مقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية، وتوفير أفضل الظروف لضمان حسن سير عملها حتى تنجح في تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة شعوب القارة
وأشار إلى أن تونس تتوفّر على كل المقومات اللوجستية والبشرية في المجال الطبي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية
وذكّر رئيس الدولة بالتزام تونس الثابت بالبعد الإفريقي في سياستها الخارجية، وعزمها الراسخ على دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل والاندماج في القارة
وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، للتداول بشأن الوضع الصحي في إفريقيا لا سيّما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، وللتطرق، كذلك، إلى الحاجة إلى التقارب في السياسات الصحية في القارة وتعزيز قدرات دولها على التصدّي لانتشار الأوبئة والأمراض وسدّ الفجوة على مستوى الحصول على الأدوية