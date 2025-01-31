Sihem Bensedrine met fin à sa grève de la faim

Ce jeudi 30 janvier 2025, et après 5 jours d’isolement, nous avons pu visiter Sihem Bensedrine au service de réanimation de l’hôpital de la Rabta, où elle avait été admise en urgence le samedi 25 janvier au soir.
Elle nous a indiqué avoir subi un sérieux malaise avec une élévation tensionnelle et des douleurs thoraciques avec un état de déshydratation et des troubles métaboliques profonds, conséquence de sa grève de la faim de protestation entamée le 14 Janvier.
Communiqué de la famille de Sihem Bensedrine
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تمكنا بعد ظهر اليوم الحميس 30 جانفي 2025 وبعد خمسة ايام من فرض عزلة كاملة عليها من زيارتها في قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة حيث تم إيوائها مساء السبت 25 جانفي 2025
أخبرتنا أنها أُصيبت بأزمة صحية حادة مع ارتفاع ضغط الدم وآلام في الصدر، تزامنت مع حالة جفاف شديد واضطرابات عميقة في مستويات الأملاح وعديد المواد الأساسية في الدم، تَبَعًا لإضراب الجوع الاحتجاجي الذي بدأته في 14 جانفي
يعكس هذا التدهور السريع في حالتها الصحية نفاذ الاحتياطي الفيزيولوجي المحدود بحكم عامل السن والأمراض التي تعاني منها منذ سنوات. وقد تطلب الأمر تدخلا علاجيا عاجلا بهدف تعديل سريع للوضع وتدخلا عالي الدقة من طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين، إلى جانب نقلها إلى العناية المركزة حيث تتواصل المتابعة الدقيقة بغاية الوصول إلى تصحيح الوضع والحد من عواقب الصيام المطول وتقلبات ضغط الدم. وقد مكنت العلاجات من تحسين حالتها العامة. لكنها تبقى هشة
إن استمرار احتجازها وتواصل إضرابها عن الطعام يعرضانها لمخاطر جسيمة على صحتها
وهي اذ تثمن حجم المساندة التي رافقتها في سعيها إلى إحباط المكيدة التي تستهدفها، فقد قررت وضع حدا لاضراب الطعام، معرفة عن اصرارها الكامل للحصول على انتصار الحقيقة وانتصاب العدل
بلاغ من أسرة سهام بن سدرين