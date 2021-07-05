Rafik Bouchlaka, le voleur qui s’est permis une partie de jambes en l’air avec sa cousine

كتب أحدهم
رفيق بوشلاكة على موزاييك : كنت سأكون من أول المشجعين لأنس جابر لو فقط سترت نفسها وامتنعت عن ارتداء لباس خليع أثناء المباراة
– الشرف يا رفيق بوشلاكة موش بتغطية الأفخاذ والشعر والسترة كما تقول، الشرف في الاعتزاز بالأصل وأنت تنكرت لأصلك وغيرت لقبك العائلي من بوشلاكة إلى عبدالسلام،
– الشرف أن ترفع راية تونس واسمها في المحافل الدولية كما تفعل أنس جابر وأنت ذليت تونس وجبتلها العار والمذلة وقت قلت ذات يوم : من لا يشكر قطر لا يشكر الله
– الشرف أنك تجتهد وتنتصر وتجني أموالا بالعملة الصعبة تنفع بيها بلادك كيفما تعمل أنس جابر، بينما أنت سرقت الهبة الصينية للدولة التونسية ووضعتها في حسابك الشخصي، وهذه خيانة أمانة وقلة مروءة وقلة شرف
– الشرف لزوج أنس جابر الذي يقف معها لتشرف تونس وتحقق الانتصارات دون أن يهتم بأقوال الناعقين الظلاميين أمثالك، بينما أنت حملت زوجتك لمقابلة الاسرائيلي عزمي بشارة في الدوحة ليتوسط لسهرة الغنوشي لمقابلة أمير قطر
أنت آخر من يتحدث عن السترة والشرف بعد قضية الشيراتون ڤيت وخيانتك لزوجتك مع ابنة خالتك
وأنت آخر من تفرح أنس جابر بتشجيعك لها لأنها امرأة بورڤيبية وأنتم في عهدكم تطاولتم على الزعيم وتهينون بناته وتعنفونهن وأرسلتموهن لجهاد النكاح خدمة لأسيادكم في قطر وقبضتم الثمن
إيمان بن محمد صالح
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La Belle et la Chlaka
Cette photo ( ci- bas ) résume à elle seule la fracture entre la véritable Tunisie, héritière de Carthage, de Alyssa, d’Hannibal et un pays colonisé par un ramassis de voleurs et de criminels nostalgiques du 7ème siècle
En haut: Ons Jabeur une formidable jeune femme, animée d’une incroyable rage de vaincre et d’un très fort désir de faire flotter très haut le drapeau tunisien
En bas: un Chlaka, fils de Chlaka, gendre de Chlaka, mari de Chlaka, un sale type qui a détourné à son profit un million de dollars et qui s’est qu’est permis une partie de jambes en l’air avec sa cousine dans un hôtel, aux frais des contribuables Voir moins
Moez Ben Salem