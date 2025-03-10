Le Hezbollah promet de mettre fin à l’occupation israélienne du sud Liban

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé dimanche que son mouvement ne permettrait aucune présence israélienne dans le sud du Liban, et restait puissant et déterminé à défendre le Liban.
Dans une interview diffusée sur la chaîne de télévision al-Manar, M. Qassem a indiqué que le Hezbollah avait suspendu ses opérations dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, mais que ses forces militaires restaient pleinement préparées.
« Au cours des 60 derniers jours, Israël a commis de nombreuses violations. L’accord stipule clairement qu’Israël doit se retirer au-delà du fleuve Litani », a-t-il ajouté.
Concernant les questions intérieures, M. Qassem a réitéré l’attachement du Hezbollah à la stabilité et à la gouvernance du Liban, ainsi que sa reconnaissance de l’autorité exclusive des forces de sécurité libanaises en matière de sécurité intérieure.
Il a cependant maintenu qu’il était crucial que le Hezbollah soit armé pour affronter Israël. « Israël représente une menace existentielle, et la résistance est un droit pour le Liban », a-t-il déclaré.