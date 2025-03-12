Donald Trump choisit le chiite libano-américain Bill Bazzi, comme ambassadeur en Tunisie

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi que le maire de Dearborn Heights, Bill Bazzi, serait son prochain ambassadeur en Tunisie.
Dans un message publié sur Truth Social, Trump a salué le service militaire de M. Bazzi, sa collaboration avec des diplomates du monde entier et son travail d’ingénieur chez Ford et Boeing. Il s’agit du deuxième maire de la métropole de Détroit nommé ambassadeur auprès d’un pays arabe par Trump la semaine dernière : vendredi, il avait choisi le maire de Hamtramck, Amer Ghalib, comme ambassadeur au Koweït.
« Bazzi est un Marine américain décoré, qui a servi notre pays avec honneur pendant 21 ans, collaborant avec les ambassadeurs, diplomates et dirigeants des ambassades américaines du monde entier », a écrit Trump sur Truth Social. « Bazzi a également travaillé chez Boeing comme responsable qualité et chez Ford Motor Company comme ingénieur développement produit. … J’ai hâte de voir les grandes choses qu’il accomplira pour notre nation. »
Immigré libanais ayant servi dans les Marines américains et travaillé pour Ford Motor Co., Bazzi, 61 ans, est maire depuis janvier 2021, lorsque le conseil municipal a voté à 4 voix contre 3 pour le nommer maire après le décès du maire Dan Paletko. Bazzi a été élu plus tard en novembre de la même année pour un mandat de quatre ans avec 72 % des voix.
Bazzi a collaboré avec le Département d’État et d’autres organisations sur des programmes explorant différents pays, notamment un voyage en Jordanie en 2023, organisé par le Département d’État et l’Institut arabo-américain.
Bazzi n’a pas répondu au message vocal laissé mardi par le Free Press. Dans une publication Facebook publiée vers 19 heures, Bazzi s’est dit honoré par sa nomination par Trump au poste d’ambassadeur, précisant qu’il s’était déjà rendu en Tunisie.
« Parmi les différents pays que j’ai visités au fil des ans, j’éprouve une profonde affinité avec la Tunisie et ses honorables parlementaires, ainsi qu’avec les personnes que j’ai rencontrées lors de mes visites d’orphelinats, d’établissements d’enseignement pour femmes, d’écoles et de nombreuses entreprises qui témoignent de la présence croissante du pays dans la région », a écrit Bazzi mardi. « Avec mes visites à l’étranger, les visites de la cohorte parlementaire aux États-Unis et les relations que nous avons nouées au fil des ans, je suis ravi de revenir et de représenter honorablement notre pays en Tunisie en tant qu’ambassadeur des États-Unis. »
Ghalib a soutenu Trump en septembre et a organisé un rassemblement avec lui à Hamtramck le 18 octobre. Le 21 octobre, Bazzi a publiquement soutenu Trump lors d’une conférence de presse avec d’autres partisans de Trump au sein de la communauté arabo-américaine. Bazzi a déclaré lors de cette conférence que Trump instaurerait la paix au Moyen-Orient et mettrait fin à l’immigration clandestine, qualifiant les « illégaux… qui arrivent » et commettent des « atrocités contre le peuple américain » de « vraiment répugnants ». Environ 39 % de la population de Dearborn Heights est d’origine arabe, dont une grande partie est immigrée.
Bazzi a également exprimé son inquiétude face aux attaques israéliennes au Liban, où lui et des milliers d’autres Américains d’origine libanaise du comté de Wayne ont des racines.
« La maison que mes grands-parents ont construite a été détruite il y a quelques jours dans le sud du Liban », a déclaré Bazzi lors de la conférence de presse d’octobre organisée par les dirigeants républicains.
Bazzi appartient à la communauté musulmane chiite du Michigan et participe régulièrement à des événements dans les mosquées et les centres libanais de Dearborn Heights et des villes voisines. Le sud du Liban est majoritairement chiite et a souvent été en conflit avec Israël au fil des décennies.
Bazzi, premier maire musulman de Dearborn Heights, a pris la parole lors de plusieurs meetings de Trump, notamment à Novi, où plusieurs imams étaient présents sur scène aux côtés de Trump. Il a également pris la parole à Grand Rapids lors du dernier meeting de Trump dans le Michigan. L’équipe de campagne de Trump a mené une vaste campagne de sensibilisation auprès des Américains d’origine arabe et des musulmans du Michigan, ce qui a permis au candidat républicain à la présidentielle de remporter la victoire dans les circonscriptions à forte population arabe du comté de Wayne.
« Bazzi a travaillé dur pendant l’élection présidentielle de 2024 pour nous aider à remporter notre victoire historique », a déclaré Trump dans son message sur Truth Social.
La Tunisie est un pays d’Afrique du Nord qui compte environ 12 millions d’habitants. Les soulèvements connus sous le nom de « Printemps arabe » ont éclaté en Tunisie il y a 15 ans.
Ghalib et Bazzi doivent tous deux être confirmés par le Sénat américain avant de devenir ambassadeurs.
Né au Liban, Bazzi a immigré aux États-Unis à l’âge de 10 ans et a obtenu son diplôme du lycée Fordson de Dearborn, selon une biographie publiée par l’Association des Arabes-Américains patriotes dans l’armée. Il a rejoint le Corps des Marines des États-Unis après le lycée et a servi en service actif de 1984 à 1988.
« Après 22 ans chez Ford, Bazzi a pris une retraite anticipée pour servir sa ville en tant que maire de Dearborn Heights », a déclaré Trump.
Des primaires auront lieu en août et des élections générales en novembre cette année à Dearborn Heights pour un mandat de maire de quatre ans, un poste non partisan. Si Bazzi est confirmé comme ambassadeur et démissionne de son poste de maire avant les élections, le conseil municipal, composé de sept membres, est chargé, conformément à la charte de la ville, de choisir un maire à la majorité pour terminer le mandat restant à courir, qui se termine en janvier 2026. La date de confirmation de Bazzi par le Sénat et la date de sa démission restent indéterminées. Le président du conseil municipal de Dearborn Heights, Mo Baydoun, critique fréquent de Bazzi, a annoncé le mois dernier sur Instagram qu’il se présentait à la mairie.
La ville de Dearborn Heights est connue depuis des années pour ses fréquentes querelles intestines entre ses élus. Bazzi est en conflit permanent avec les jeunes membres du conseil municipal, dont certains l’accusent d’être trop déférent à l’égard de l’establishment municipal, alors qu’ils réclament une plus grande représentation des Arabes-Américains au sein du gouvernement municipal. Bazzi a parfois tenté de jouer les médiateurs entre les deux factions. Une plainte déposée l’année dernière par des responsables de la police de Dearborn Heights accuse des Arabes-Américains du conseil municipal d’avoir des préjugés contre les Blancs.
En décembre, Bazzi a nommé le premier chef de police musulman et le premier Arabe-Américain de l’histoire de la ville, Hussein Farhat, qui est devenu chef par intérim. Mais le mois suivant, la ville a annoncé que Farhat n’était plus chef et a nommé l’agent Ahmed Haider comme nouveau chef, suscitant l’indignation de certains habitants.
Lors d’une réunion controversée du conseil municipal le 30 janvier, rapportée par WXYZ-TV (Channel 7), Bazzi n’est pas apparu, mais un t-shirt était enroulé sur sa chaise, sur lequel était écrit : « Je ne peux pas en parler. »