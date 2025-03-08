Abir Moussi : un scandale politique et humain.

Les Nation Unis ont reconnu que Anir Moussi est détenue arbitrairement et doit être libérée immédiatement. Cette décision est une gifle au visage de ceux qui ont décidé de l’emprisonner. Nous sommes donc montrés du doigt dans l’international et vus comme un pays totalitaire. Ceci n’honore pas la justice tunisienne jusqu’à la présidence de la république. D’un point de vue humain, maintenir en détention Abir Moussi et toutes ces femmes qui ont osé dire non à l’arbitraire est un scandale humain. Priver leur famille de leur presence en cette période de l’année et leur faire subir le supplice de l’éloignement est du pur sadisme.
J’ai honte que mon pays soit mis sur le banc des accusés et des violeurs des droits de l’Homme.
Ali Gannoun