النائب بدر الدين القمودي يؤكد تهريب أكثر من 10500 مليار بعد الثورة وأغلب المهربين يحكمون تونس حاليا

نشر صباح اليوم النائب بدر الدين القمودي التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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الاموال المنهوبة يكشف عنها تقرير الاتحاد الاوروبي
قررت رئاسة الجمهورية نشر تقرير الاتحاد الاوروبي الذي تحصلت عليه حول قيمة الاموال المنهوبة من تونس منذ2011 الى 2019 ،حيث تبين ان اكثر من 10500 مليار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية الى جانب اختفاء اكثر من 80 الف مليار قيمة القروض الممنوحة من تونس وهو ايضا ما اكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان
كما تم تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الاموال ونهب الثروات اغلبهم يحكمون تونس حاليا الى جانب اكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للاحزاب السياسية والممولة لها ،وقد إنتشر الفساد والظلم في تونس الى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع السعي الى القضاء على حرية الإعلام والتعبير وتلفيق القضايا للاعلاميين والاعتداء عليهم وافلاس مؤسسات اعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة