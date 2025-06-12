قافلة الصمود المغاربية : الحكومة الليبية تشدد على أهمية احترام ضوابط السلطات المصرية

نتابع باهتمام بالغ المبادرة المغاربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ممثلة في « قافلة الصمود المغاربية، التي تهدف إلى زيارة الأراضي الفلسطينية والمساهمة في كسر الحصار الجائر المفروض على أهلنا في قطاع غزة، ودعم صمود شعبنا الفلسطيني البطل في مواجهة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة
نرحب بهذه المبادرة الشعبية الشجاعة، فإنها تعبر عن دعمها الكامل لها، لما تمثله من موقف أخلاقي وانساني يجسد عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية، في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم تجويع وحصار وقتل ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني
ننوه إلى بيان وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 11 يونيو 2025، والذي يحدد الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، وتشدد على أهمية احترام هذه الضوابط والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة
نجدد التأكيد على ضرورة تحرك كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس، وفك الحصار عن غزة وكافة المدن الفلسطينية والعمل على ضمان عودة المهجرين تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة
نؤكد على الموقف الثابت للحكومة الليبية الداعم للقضية الفلسطينية والمعاملة المتساوية للفلسطينيين مع المواطنين الليبيين في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقرار مجلس النواب الليبي الذي يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
إن هذه المواقف تشكل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الليبية المدعومة بإرادة الشعب الليبي المناصر دوما لقضية فلسطين، العادلة والرافض للظلم والاحتلال، والمتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف
بيان وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بشأن « قافلة الصمود » المغاربية لدعم الشعب الفلسطيني