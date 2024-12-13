مصطفى الفرجاني يشيد بعودة خطوط الإنتاج للعمل في شركة سيفات للصناعات الصيدلانية

أدى وزير الصحة الخميس 12 ديسمبر مصطفى الفرجاني زيارة تفقدية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية « سيفات » ، لتقييم سير العمل ومعالجة الإخلالات لتعزيز الإنتاجية واستعادة مكانة الشركة الرائدة في القطاع، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة الصحة
وتم بالمناسبة الإعلان عن جملة من الاجراءات والقرارات لفائدة الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية « سيفات » منها دعم خطوط الإنتاج للعمل من اجل تشغيلها بكامل طاقتها القصوى وتعزيز الموارد البشرية بإطارات عليا متخصصة في التصرف والشؤون القانونية
كما تقرّر الشروع في تجديد وإصلاح المعدات الهامة وجرد العربات المتعطلة وإصلاح القابلة منها للاستعمال لتعزيز عمليات النقل والتوزيع، وفق ذات البلاغ
وتركزت زيارة وزير الصحة على متابعة الإدارات الرئيسية مثل الإدارة العامة، التجارية، والموارد البشرية والاطلاع على خطوط الإنتاج التي عادت للعمل بفضل جهود العاملين وتفقد المخازن والمعدات ومصلحة معالجة المياه ومصلحة السيارات
وشدد وزير الصحة على أهمية الوصول إلى العمل بالإمكانيات القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، مشيدا بجهود العاملين والإطارات الذين ساهموا بجهودهم في إعادة الشركة إلى الإنتاج
وأكد أن الوزارة ماضية في دعم الشركة واستكمال الإصلاحات الضرورية، مشيرا إلى أهمية دور الهياكل الرقابية في متابعة الأداء ورفع الإخلالات، بما يضمن استدامة الشركة ويعزز الأمن الدوائي الوطني