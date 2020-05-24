تحيّة إلى صالح ستيتيّة

صالح ستيتيّة مفكّر و شاعر لبنانيّ معروف كان غادرنا منذ أيّام في 19 ماي 2020. و كان من الرّجال الذّين أحبّوا تونس و تردّدوا عليها و زاروا كلّية الآداب و العلوم الإنسانيّة بسوسة مرارا زمن اضطلاعنا بعمادتها و كان طلبتنا قد استفادوا من تجربته و محاضراته و إبداعه الشعري
و نحن نقدّم فيما يلي تحيّة لروحه من خلال ترجمتنا لواحدة من قصائده المنظومة بالفرنسيّة كان « الرّبيع العربيّ » أوحى له بها و كان الملحق الثقافي للجريدة اللّبنانيّة بالفرنسيّة « النّهار » قد نشرها في أكتوبر 2011
السلام، إنّي أطلبه من أولئك الذّين يقدرون على عطائه
كما لو أنّه كان ملكا لهم أو متاعا لهم
السلام ليس يمامة، و ليس حمامة نسعد بها
إنّما هو مجرّد ما يكون لقلب مطمئن
هو كلمات يتقاسمها النّاس، كلمات قابلة بأن يتقاسموها
السلام يعني الجوع و العطش و الخبز و الشّعر
و المطر في عيون المتحابّين
الكراهية – الكراهية
إنّ أولئك الصّانعين للسّلام هم أيضا
الصانعون للكراهية
أن يكون الأسياد صغارا و أن يكون الأسياد كبارا فالكراهية إنّما تكون كبيرة دائما
الحديد هنا، إنّه المعدن الرّماديّ الأزرق
الحديد الذي نصنع منه ما هو أفضل من صنع هذا المعجون
الذي نأكله في فطور الصباح
مع الزبدة و الكرواسون
صنّاع الحرب و السلام
يسكنون فوق السّحاب في هيمالايا الأعالي
في الأبراج البنكيّة
إنّهم، في بعض الأحيان، ينظرون إلينا، و لكن في أغلب الأحيان
إنّما كراهيتهم هي التّي ترانا
إنّ لها النظّارات السّوداء التّي نعرفها
ما الذي يريدونه؟ أن يخلّد التّاريخ أسماءهم
إلى جانب العظام من الاسكندريين و السّايروسيين و النّابوليين
إنّ هتلر ليس غريبا عنهم مهما تملّصوا
و أيّا ما كان فالرّجال إنّما جُعِلوا ليَمُوتوا
أو، في غياب الموت، فمَجْعُولُون للقتل
إنّهم، بطريقتهم، وهي الطريقة المثلى، في خدمة نظام
أمّا اللاّنظام فمأتاه الكلاب – أي البشر، إنّه بناء متحضّر
و إذن، فلنعمد إلى الضرب بالأحذية، إلى الضرب بالمدافع و القنابل
لإعادة النظام حيثما كانت الحياة
على وشك تقويضه بالضرب بزهر الأقحوان
بالضرب بزهر الأقحوان و بالأصابع المتشابكة و بطَعم النّور
يكون هذا الصمت الطويل الذي يرين على الأشياء، على كلّ الأشياء
على ملمس الشفاه النّاعم
عندما يبدو ينبوع الحياة و كأنّه منساب انسياب الجداول
في عالَم جارٍ بل لكأنّه ربّما نشوان
يغدو و يروح ، و يتنفّس
أيّها العالَم… بجمال ما فيك من بحار
بجمال خيوط عرضك و خيوط طولك و قارّاتك
بجمال رجالك السّود و رجالك البيض و رجالك الحُمْر
و رجالك الصُّفر و رجالك الزُّرق
و بروعة نسائك الحيّة الملأى بعُيونٍ و نُهود
و ظلال عذبة و سيقان
أيّها العالَم بوافر الثّلوج على قِمَمك و وافر الثمار
في روابيك و سهولك
بوافر قمحك و وافر أرزك، إذا ما فسحنا
المجال لأمّنا الأرض « قايا » المعطاء
بوافر أطفالك، وافر أطفالك، يعاني الملايين
منهم من وافر الذّباب
أيّها العالَم. ليتك تُعَرّي القملَ من على الجماجم الصّلعاء
لهؤلاء القمليّين، هؤلاء المُعَرِّين
ليتك تهمس في آذانهم، مثلما يفعل اليعسوب
شيئا من حكمتك القديمة.
السّلام، إنّي أطلبه من كلّ من بإمكانه أن يعطيه
ليسوا كثرة، على كلّ حال، إنّ الرّجال
العنيفِين و الباردين
رغم ظاهرهم، قد يكونون، مع ذلك، محتفظين
بذكريات الطفولة، بأمٍّ أحبّوها
باسطوانة قديمة جدّا يكونون استمعوا إليها قديما
طويلا طويلا
آه لو أنّ لحظات الذّكرى هذه تتقدّم إليهم
بباقة من زهر البنفسج
فإنّهم، عندئذ، سيتذكّرون النّدى وقت الضحى
و رائحة الماء و عَبَق الفجر فوق القمر
الدكتور الهادي جطلاوي
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La paix, je la demande à ceux qui peuvent la donner
Comme si elle était leur propriété, leur chose
Elle qui n’est pas colombe, qui n’est pas tourterelle à nous ravir,
Mais simple objet du cœur régulier,
Mots partagés et partageables entre les hommes
Pour dire la faim, la soif, le pain, la poésie
La pluie dans le regard de ceux qui s’aiment
La haine. La haine.
Ceux qui sont les maîtres de la paix sont aussi
les maîtres de la haine
Petits seigneurs, grands seigneurs, grandes haines toujours.
L’acier est là qui est le métal gris-bleu
L’acier dont on fait mieux que ces compotes
Qu’on mange au petit déjeuner
Avec du beurre et des croissants
Les maîtres de la guerre et de la paix
Habitent au-dessus des nuages dans des himalayas,
des tours bancaires
Quelquefois ils nous voient, mais le plus souvent
c’est leur haine qui regarde :
Elle a les lunettes noires que l’on sait
Que veulent-ils ? Laisser leur nom dans l’histoire
À côté des Alexandre, des Cyrus, des Napoléon,
Hitler ne leur est pas étranger quoi qu’ils en disent :
Après tout, les hommes c’est fait pour mourir
Ou, à défaut, pour qu’on les tue
Eux, à leur façon, qui est la bonne, sont les serviteurs d’un ordre
Le désordre, c’est l’affaire des chiens – les hommes, c’est civilisé
Alors à coups de bottes, à coups de canons et de bombes,
Remettons l’ordre partout où la vie
A failli, à coups de marguerites, le détraquer
À coups de marguerites et de doigts enlacés, de saveur de lumière,
Ce long silence qui s’installe sur les choses, sur chaque objet,
sur la peau heureuse des lèvres,
Quand tout semble couler de source comme rivière
Dans un monde qui n’est pas bloqué, qui est même un peu ivre,
qui va et vient, et qui respire…
Ô monde… Avec la beauté de tes mers,
Tes latitudes, tes longitudes, tes continents
Tes hommes noirs, tes hommes blancs, tes hommes rouges,
tes hommes jaunes, tes hommes bleus
Et la splendeur vivace de tes femmes pleines d’yeux et de seins,
d’ombres délicieuses et de jambes
Ô monde, avec tant de neige à tes sommets et tant de fruits
dans tes vallées et dans tes plaines
Tant de blé, tant de riz précieux, si seulement on voulait
laisser faire Gaïa la généreuse
Tant d’enfants, tant d’enfants et, pour des millions
d’entre eux, tant de mouches
Ô monde, si tu voulais seulement épouiller le crâne chauve
de ces pouilleux, ces dépouilleurs
Et leur glisser à l’oreille, comme dictée de libellule,
un peu de ta si vieille sagesse
La paix, je la demande à tous ceux qui peuvent la donner
Ils ne sont pas nombreux après tout, les hommes
violents et froids
Malgré les apparences, peut-être même ont-ils encore
des souvenirs d’enfance, une mère aimée,
un très vieux disque qu’ils ont écouté jadis
longtemps, longtemps
Oh, que tous ces moments de mémoire viennent à eux
avec un bouquet de violettes !
Ils se rappelleront alors les matinées de la rosée
L’odeur de l’eau et les fumées de l’aube sur la lune.
(Ce poème avait été originellement publié dans l’édition de L’Orient Littéraire de novembre 2011)