Jalel Brik , le niveau imam des islamistes !!

Bon ما عادش فيها فيها !!
Ennahdha a un nouveau soutien. : Jalel Brik! Ce chômeur grossier sans aucune éducation qui fait de Rabbi et de Mohamed sa serpillère préférée est le nouveau faire valoir Nahdhoui! L’imam Brik se fait applaudir en parlant de son amour pour Rached Ghannouchi et en évoquant son souvenir et sa probité.
Yasser tout de même! Comment accepter de faire d’un voyou un porte de drapeau qui récite approximativement le coran et qui parle de la Nahdha comme d’un foyer de saints.
D’un côté, on a Jrad qui est porte-parole du palais de Carthage et d’un autre côté Jalel Brik qui se présente comme le niveau imam des islamistes.
عشنا وشفنا
Nous sommes dans la médiocrité jusqu’au cou.
لا الاه الا الله وجلال بريك رسول الله
Je pense que c’est la fin du monde!
Ali Gannoun