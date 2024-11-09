استدعاء الصحفية خولة بوكريم للتحقيق

09/11/2024 |

أفادت الصحفية خولة بوكريم في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم السبت عن تلقيها استدعاء للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس

تلقت الصحفية خولة بوكريم اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، استدعاء من طرف فرقة مكافحة الاجرام ببن عروس للمثول أمامها يوم الاثنين، بوصفها “ذات شبهة”، وفق ما أعلنته في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك

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صباح الخير
تلقيت منذ قليل استدعاء من طرف فرقة مكافحة الاجرام بن عروس للمثول أماهم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بوصفي : ذات شبهة
باختصار شديد: #الصحافة_ليست_جريمة وحريتنا ليست جريمة