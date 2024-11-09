استدعاء الصحفية خولة بوكريم للتحقيق

أفادت الصحفية خولة بوكريم في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم السبت عن تلقيها استدعاء للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس
تلقت الصحفية خولة بوكريم اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، استدعاء من طرف فرقة مكافحة الاجرام ببن عروس للمثول أمامها يوم الاثنين، بوصفها “ذات شبهة”، وفق ما أعلنته في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك
***********
صباح الخير
تلقيت منذ قليل استدعاء من طرف فرقة مكافحة الاجرام بن عروس للمثول أماهم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بوصفي : ذات شبهة
باختصار شديد: #الصحافة_ليست_جريمة وحريتنا ليست جريمة