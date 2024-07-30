القبض على مدير حملة السيد نزار الشعري العقيد لطفي السعيدي

نشر منذ دقائق السيد نزار الشعري المترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك مرفوقة بهذا الفيديو
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تم اليوم مساءا القبض على مدير حملتي السيد لطفي السعيدي وهو ضابط سامي متقاعد من الجيش الوطني وحجز هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول ومجموعة من الوثائق
المحامون أكدو تواجده بالفرقة الاقتصادية بالقرجاني وسيتم الاستماع اليه غدا صباحا
كما تم القبض على المكلف بتجميع التزكيات الشعبية بالساحل وتحويله إلى وجهة غير معلومة وحجز معداته الإلكترونية وأكثر من 15 الف تزكية شعبية كان بصدد معالجتها إلكترونيا
وفي الحالتين تم تفتيش المنازل وترويع الأطفال القصر الحاضرين
نزار الشعري : إلى حد الآن لم يتم تمكيني من البطاقة عدد ثلاثة رغم طلبي المتكرر منذ شهرين وخلوها والحمد لله من السوابق العدلية
نزار الشعري : أحمل مسؤولية سلامتي الجسدية وسلامة عائلتي وفريق العمل لحملتي في كافة أنحاء الجمهورية للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد
ربي يحفظكم وربي يحفظ تونس
نزار الشعري