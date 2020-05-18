عاجل : إتحاد الشغل يقرر الموافقة على بيع شركة الخطوط الجوية التونسية وكل المؤسسات الوطنية

كتب ، أمس الأحد 17 ماي ، السيد سامي الطاهري عضوالمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ، التدوينة أسفله ونشرها على حسابه بالفايسبوك
خبر حصري
بناء على الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد واستجابة لنداءات أصوات مختلفة بحت كثيرا حتى أعياها الصراخ، فقد
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل
1 . الموافقة على بيع المؤسسات العمومية التي ترى الحكومة الموقرة وداعموها أنها ستدر ارباحا طائلة، فلا مانع، من بيع حتى الناقلة الوطنية، هنيئا مريئا لكم ذلك
2 الموافقة على الشراكة « بي.بي.بي » على أن تعطى للقطاع الخاص قروض ميسرة وبلا فوائد لمطاولة نصيبهم في الشراكة والاستفادة من البنية التحتية الجاهزة والخبرات المتوفرة يكفي مشاركة المؤسسات الخاصة فالعبرة بالمشاركة بالنسبة للمؤسسات العمومية ولكم الربح الوفير بلا حساب
3 المصادقة على مزيد طلبات القروض الاجنبية المهم أن تعلموا وتتأكدوا أننا نرى أن من يساعدنا نحن له مدينون ونعطيه عيوننا
4 التصديق على منشور رئيس الحكومة الموجه لإعداد ميزانية 21 القاضي بوقف الانتدابات وتعطيل الترقيات وإلغاء المنح وعدم خلاص الساعات الإضافية واذا لزم الأمر الخصم التصاعدي للأجور حتى سداد خلل الميزان التجاري
5. وقف الإضرابات والإحتحاجات ودعوة النقابات في كل المؤسسات إلى قبول كل ما يقترحه المسؤولون فهم أعرف بمصلحة البلاد والعباد
6. إلغاء كل الاتفاقات التي تم إبرامها بما فيها اتفاق 14 أفريل 2020 ولم لا السماح بطرد العمال حتى لا يعرى أرباب العمل
7. تنقيح مجلة الشغل لمزيد إضفاء المرونة على التشغيل وتمكين أرباب العمل من إبرام عقود تشغيل مع أجرائهم تكون حرة ومرنة وظرفية جدا لدفع عجلة الانتاج
8. إعادة المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام فقد ادرك الاتحاد ان العمال عبيد مناجيس يجب ان يعملوا تحت إمرة سمسار لضمان الجودة والانتاجية والانضباط
9. المصادقة على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة التونسية بما فيها توريد القلوب البيضاء وإذا لزم الأمر إغلاق كل المصانع المنافسة لشركائنا
والمكتب التنفيذي مفتوح على كل طلبات السادة الحكام وأرباب العمل والمؤسسات الدولية وحتى الاحلاف الإقليميين وسيلبيها عن طواعية
……….
نشكر ترحيبكم وتثمينكم للمبادرة الوطنية التي أقدم عليها الاتحاد ونقول: واجبنا أن نوفر للسادة المستثمرين والحكام القدامى والجدد كل أسباب النجاح وسنحث الأجراء على التضحية والعمل وخاصة طاعة أولي الأمر
كما سنخرس كل صوت حاقد ناقد يصطاد في الماء العكر بمن فيهم جريدة الشعب لسان حال الاتحاد وسنقنع أصدقاءنا الإعلاميين بتفهم الوضع والصوم على التنبير والاكتفاء بالإشادة بالشرعية الرشيدة والحرص على أن يكونوا صوتا حكوميا عاليا
و نؤكد أننا على ذمة طلبات جمعية قطر الخيرية وكتلة اتلاف الكرامة ومموليهم والراعي الرسمي لهم داخليا وخارجيا ولن نتردد لتبسيس الطريق للاستثمارات الاماراتية والفرنسية والأمريكية في مشاريع الريح، وكل من هب ودب بمن فيهم أخواننا العثمانيون
ومتأكدون أنكم ستدعون جيوشكم الالكترونية إلى التهليل للاتحاد والإشادة بوطنية النقابيين
فأنتم أهل معروف وأولى بالاستفادة بمنظمة تكون في خدمتكم وفي خدمة مصالحكم
وربي يرضيكم علينا.
والله ولي التوفيق
سامي الطاهري