يوم اللّباس التقليدي

يحتفل التونسيون يوم 16 مارس بيوم اللباس التقليدي، وبهذه المناسبة جرت العادة في المدارس الابتدائية والمحاضن المدرسية بإحياء هذا اليوم عبر إقامة حفلات ذات طابع تقليدي وجلب المأكولات واستعراض الملابس والرقص وترديد الأغاني التراثية. ولقد شهد الأسبوع الماضي احتفالات بجل المدارس والروضات التي تنافست فيما بينها لإحياء هذه العادات
لقد تزامن مع هذه الاحتفالات أزمة حادّة في تزويد السوق بمادة الفارينة والسميد الذين يمثّلان أساسا للحلويات التقليديّة وتزامن معها بكل تأكيد ركود البيع والشراء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ثم إن هذه الاحتفالات جاءت بعد أسبوعين من الامتحانات التي تتطلب مصاريف خاصة يعرفها كل الأولياء: كلفة الدروس الخصوصية، وكلفة المرافقة النفسية للتلاميذ، وكلفة الأدوات المفقودة والكتب الموازية التي يعاد تجديدها أسبوع الامتحانات بسبب ضياعها أو تلفها أو فسادها أو خوف الأولياء وحرصهم على تقديم الشروط المناسبة لأبنائهم
تجتمع كل هذه المصاريف للمواطن المتوسط الحال، فما بالنا للذي يعاني من أجل قوت يومه، وقوت أطفاله أو أولئك النساء اللواتي اضطررن لمعاناة مصاريف تمدرس أبنائهن بسبب عجز أزواجهن عن إيجاد عمل أو عدم رغبتهم في أعمال مجهدة كالأعمال اليومية والفلاحة والبناء. لقد خلقت هذه المناسبة الجديدة للأولياء مصدرا جديدا للإنفاق: كراء اللباس من 25 د إلى 70 د في الأحياء المتوسطة. وإعداد الحلويات التقليدية يكلف على الأقل 20 د. وفي ظرف انقطاع المواد الأساسية صار يكلف أكثر من ناحية الثمن والوقت والجهد لتوفيره. ضغوط عديدة خلقها في تونس أمران: الأول تلك الرغبة الجماعية النفسية اللاواعية الملحة في التشبث بالتقاليد أمام عصر متقلب جامح كوسيلة للضبط الاجتماعي والأمر الثاني الحاجة التي يخلقها السوق الذي يبدع في فهم نقاط ضعفنا النفسية الفردية والجماعية ليستغلها ليبيع المنتوج ويحرك ما يسميه التجار « الدولاب » أي ما يسمى الحركة الاقتصادية أي بخلق هذه المناسبة تباع المواد الأساسية المستخدمة في الملابس والأطعمة ويستفيد من ذلك بائعوا الحلويات التقليدية والاكسسوارات والحلاقات والجلاقون وأصحاب كراء الملابس والمنشطون ومتعهدوا الحفلات الذين يقيمون عروضا للأطفال يدفع ثمنها الأولياء للمساهمة في نكلفتها. والدليل على هذا أنك لو حاولت شراء قليل من اليويو أو المقروض أو الهريسة الحلوة أو المحشو أو الكعك ليلة الخميس في كل محلات بيع الحلويات بمنوبة مثلا لما وجدت. حتى بائع المخارق والزلابية في الجوار باع منتوجه منذ العشية وأغلق محله فرحا. مناسبة تأتي بالبركة للتجار وتدخل السرور على خياطات الأحياء الشعبية وتفرح بعض الأطفال وتتعب بعض الأولياء
ولكن الوجه المظلم لهذه الاحتفالات دموع بنات صغيرات لم يستطع آباؤهن توفير الملابس لهن أو شعور طفل بأنه منبوذ لأنه لم يساهم في حفلة المدرسة، يتحايل جل الآباء والأمهات لتوفير ما يلزم ليشارك الأطفال في هذه العادات ولغرس التقاليد وليرقص الولد والبنت على ايقاع الحضرة والطبلة لكن بعض الأطفال يعيشون هذه الأيام ككابوس فظيع. في محل لبيع الكتب والأشياء التي يحتاجها عادة التلاميذ رأيت بأم عيني وأنا أبحث عن بعض الأكسسوارات طفلة صغيرة تنظر إلى بقية الأطفال بنظرة فيها برود وحزن. كانت شبه منقبة. كانت والدتها منقبة وتبيع في نفس الوقت للأمهات الوافدات على المحل ما يرغبن في اقتنائه من ملابس الحفلة التقليدية. تصنع الملابس التي تسعد أطفالنا لكن ابنتها محرومة من تلك الفرحة. وحين عدت إليها لإعادة ما اكتريته منها سألتني إن أعجبني الاحتفال وإن كانت ابنتي سعيدة بملابسها، فأجبتها وتجرأت أن أسألها عن ابنتها فأجابت بنبرة لا تقل حزنا عن الحزن في عيني تلك الطفلة: « نحن لا نشارك هذه الاحتفالات ». لا أعرف حقا إن كانت تلك السيدة حزينة أو معتزة بكونها لا تشارك في هذه الاحتفالات. ولكنها على كل حال تشارك فيها عبر توفير ملابس الأطفال المزركشة، والاطمئنان على سير الأمور ومتابعة أخبار زبوناتها حتى بعد انتهاء الحفل. حتى أني أريتها صورة لابنتي بملابسها فقالت مبتسمة: »ما شاء الله ». ولعلها تفعل ذلك من باب حذقها لتجارتها وإتقانها لعملها. ولعلها مضطرة إلى الاستجابة لحاجة السوق. ولكني شعرت أن خلف تلك النظرة لابنتها وخلف تلك النبرة التي أجابتني بها قصة حزينة لطفولة مقموعة لا بسبب ضيق الحال والأزمة الاقتصادية وندرة الفارينة والسميد ولكن بسبب أزمة أخرى أكثر عمقا هي أزمة العقل
إنها مناسبات جميلة بهيجة تذكرنا بالجدات والأجداد، يسعد فيها أطفالنا حتى لو كلفنا ذلك مالا وجهدا ولكن من الجدير بنا أن ننتبه للتفاصيل حتى لا تدوس قيم السوق مشاعر الصغار المحرومين لسبب أو لآخر فبعضهم بسبب الفقر وآخرون بسبب عمل الآباء وعدم إيجاد الوقت للبحث عن المستلزمات وآخرون بسبب قناعات عائلاتهم المعادية للمناسبات الاجتماعية والمتأثرة بالأفكار الوهابية التي تحرّم الفرح والتقاليد. يجدر بنا أن ننتبه للتمييز الذي يتوضّح في هذه المناسبات حتى لا نحرك « الدولاب » فنصنع دون أن ندري المزيد من الأحقاد النفسيّة والجروح الدّفينة
زينب التوجاني