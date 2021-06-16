يوم السبت 19 جوان، الدستوري الحر ينظم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس بداية 9.30 صباحا

على إثر الإنتهاكات الخطيرة والاعتداءات الوحشية المتكررة والقمع والعنف والتمييز وهضم الحقوق والحريات الأساسية التي تمارس ضد قيادات وهياكل ومنخرطي الحزب الدستوري الحر وأعضاء كتلته البرلمانية من قبل المؤسسات الدستورية المتمثلة في البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية بإيعاز وتزكية من التيارات السياسية الموالية لرؤوس هذه المؤسسات
– وأمام الصمت الرهيب للمنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي على التعسف والديكتاتورية الإخوانية الموجهة ضد الحزب الدستوري الحر واعتماد سياسة المكيالين في إصدار المواقف المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان والانحراف عن المبادئ الجوهرية للعمل الحقوقي الذي يقتضي عدم الفرز بين ضحايا الانتهاكات حسب الانتماء الفكري والسياسي
– ونظرا لمحاولات أصحاب السلطة التوظيف المفضوح للهياكل المشرفة على قطاع الإعلام لخدمة الحزام السياسي للحكومة وتسييس العمل الصحفي ومحاولة جر القطاع للاصطفاف وراء تيارات سياسية ذات مصلحة في إخراس صوت الحزب كطرف معارض مبدئي وجدي والتعتيم على نشاطه وبرامجه وتشويه مواقفه وتقزيم نضالاته مما يهدد حرية التعبير وحق المواطن في النفاذ للمعلومة ويفسح المجال لضرب مبادئ الديمقراطية وتكافىء الفرص
– وعلى إثر تكوين وفاق إجرامي من قبل بعض المتحيلين المسنودين من قادة تنظيم الإخوان باستعمال انتحال الصفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس في محاولة يائسة للضغط على الحزب قصد تغيير خطه السياسي و دخول بيت الطاعة
– وتبعا لتواصل سياسة الإفلات من العقاب من خلال صمت النيابة العمومية على الكم الهائل من الاعتداءات التي تسلطت على قيادات الحزب وهياكله وأعضاء كتلته النيابية
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه
سينظم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي شارع الحبيب بورقيبة تونس يوم السبت 19 جوان 2021 بداية من الساعة 9.30 صباحا للتنديد بكل هذه الممارسات وتنوير الشعب حولها
تونس في 16 جوان 2021
الإمضاء : رئيسة الحزب عبير موسي
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