يوم الثلاثاء القادم ، اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إن الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا تم تأجيله ليجري عقده يوم الثلاثاء
وحسب بيان للجامعة العربية، فإن تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررًا الاثنين، جاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود
وتأتي الدعوة للاجتماع بعد ساعات من تصاعد الموقف بالنسبة للوضع في ليبيا
وصرح مسؤول دبلوماسي في الجامعة لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن : وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر: الجلسة الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا والثانية حول موضوع سد النهضة الأثيوبي
وكان وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، قد قال إن السودان لن يدخل في مواجهة مع إثيوبيا في حال أقدمت على خطوة ملء خزان السد دون اتفاق، مضيفا في مقابلة مع « بي بي سي »، أن : الخرطوم ستتعامل مع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار
في سياق متصل، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفيا تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات ملف سد النهضة، حسب ما أعلنت الخارجية المصرية
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديق
ويوم السبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته المنطقة الغربية العسكرية، إن تجاوز مدينة سرت (منتصف الساحل الليبي) وقاعدة الجفرة يعتبر : خطًا أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي
ودعا السيسي إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، والبدء في مفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي، وخروج القوات الأجنبية من ليبيا
وتخضع سرت والجفرة لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر
وفي خطابه، أكد السيسي « أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية »، مُعربًا عن استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية
وفي وقت سابق الأحد، قالت حكومة الوفاق إن تصريحات السيسي بمثابة « إعلان حرب »، وأنها ستواجه أي تهديد بقوة
وفي غضون ذلك، أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين دعمها لتصريحات السيسي
كما صرح وزير الخارجية المصري، الأحد، بأن مصر وتونس والجزائر لديهم تنسيق ورؤية مشتركة بشأن ليبيا