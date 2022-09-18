يوم الاثنين، راشد الغنوشي وعلي العريض مدعوان للبحث في جرائم التسفير

18/09/2022 |

قال مسؤولون في حزب النهضة الإخواني التونسي لوكالة « رويترز » يوم السبت 17 سبتمبر إن الشرطة استدعت قياديي الحزب الإسلامي المعارض في تونس راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول : إرسال جهاديين إلى سوريا
وأبلغ الغنوشي رويترز عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب