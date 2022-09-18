قال مسؤولون في حزب النهضة الإخواني التونسي لوكالة « رويترز » يوم السبت 17 سبتمبر إن الشرطة استدعت قياديي الحزب الإسلامي المعارض في تونس راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول : إرسال جهاديين إلى سوريا
وأبلغ الغنوشي رويترز عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب
يوم الاثنين، راشد الغنوشي وعلي العريض مدعوان للبحث في جرائم التسفير
18/09/2022 |
قال مسؤولون في حزب النهضة الإخواني التونسي لوكالة « رويترز » يوم السبت 17 سبتمبر إن الشرطة استدعت قياديي الحزب الإسلامي المعارض في تونس راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول : إرسال جهاديين إلى سوريا