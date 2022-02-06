يوسف بوزاخر يعتبر قرار حل المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني ولا الدستور

أكــد صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ،يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعلن مساء امس حل المجلس،وانما طلب من المجلس اعتبار نفسه من الماضي
واضاف بوزاخر في تصريح لشمس اف أم: ونحن في ردنا عليه نعتبر انفسنا من الحاضر والمستقبل الى حين انتخاب مجلس اعلى للقضاء وفقا لاحكام الدستور
وتابع قائلا : لا توجد اي الية قانونية أو شرعية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء
واتهم بوزاخر رئيس الجمهورية بالتحريض على حل المجلس الاعلى للقضاء من خلال التظاهر لتبرير اي قرار قد يتخذه ,قائلا نحن لسنا مؤسسة منتخبة من الشعب لكي يطالب الشعب بحله