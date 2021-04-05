يوسف الشاهد يلفِّق التهم ل « مجمع الزواري » و حافظ الزواري يتحداه

إلى السيد وزير التجارة
على إثر التصريحات الغير مسؤولة لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد حول طلب مجمع الزواري لترخيص على خلاف الصيغ القانونية أطلب منكم التثبت لدى مصالحكم وإنارة الرأي العام إن كان هناك طلب من هذا النوع صادر عن مجمع الزواري ونشره للرأي العام أو تكذيب ذلك بصفة رسمية
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توضيح للرأي العام
ورد ذكر اسمي على لسان رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد حيث قال بالحرف الواحد بأنني طلبت منه رخصة وامتنع عن اسنادها لي بصفتي مستثمر
وأمام هذا الافتراء البيّن أجد نفسي مضطرا لطلب اعتذار رسمي وصريح من السيد يوسف الشاهد الذي يعلم يقينا أنه قام بعملية تلبيس للواقع بهدف تحقيق نقطة سياسية طائشة
كما أعلم السيد يوسف الشاهد والرأي العام الوطني أنه في صورة عدم الاعتذار الصريح فإنني سأكون مضطرا (خلال أسبوع من الأن) إلى الكشف عن كل ما امتلكه من حقائق ومعلومات حول هذا الموضوع وسواه خدمة للحق وللتاريخ
النائب حافظ الزواري