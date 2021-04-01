يعطيكم عزاء … قدَّاشْ تكذبو !!؟

إذا كان فمّة قيادي نهضاوي خرج من النّهضة راهو موش على خاطر بدّل راسو… هو موش راضي على اللّي تعمل فيه النهضة… يحبّها فاعلة وفتاكة أكثر
اليوم عبدالحميد الجلاصي مع وصال كسراوي على « شمس أف أم » ما نجمت تنطّر منّو حتى جواب على حتّى سؤال، ولا حبّ يعطيها صرف من عدل… كان الكذب والنفاق والمغالطة والمراوغة والدفاع المستميت على الحركة ورئيسها
وعلى ثروة سيدو الشيخ قالّك إشاعات… وحتى لوكان صحيح شكون قالّك موش بعرق جبينو
أنا في هاذي موافقتو لأن الخدمة القيمة التي أدّاها مثلا سيدو للبلاد بتسفير الشباب للجهاد تعب فيها برشا لعزا
يعطيكم عزاء
إيمان بن محمد صالح