يزرعها الإرهابيون ويغذّيها السّياسيون… وطن هذا أم حقل «ألغام»؟

زفّت تونس أول أمس شهيدين جديدين هما طفلان في عمر الزهور فيما تعرضت والدة أحدهما الى إصابة بليغة جراء انفجار لغم «تقليدي الصنع» بجبل السلوم في ولاية القصرين زرعه الارهابيون في هذه المنطقة العسكرية «المغلقة» التي يضطر الاهالي إلى دخولها بحثا عن لقمة العيش سواء لرعي الأغنام أو البحث عن الحطب كما كان يفعل الشهيدان في غفلة من حكام تونس الجدد وفي وقت ينكبّ فيه أترابهم من التلاميذ على الدروس أو اللهو واللعب
والثابت اليوم للأسف أننا سنحزن وسنغضب وسنقيم الجنازة المهيبة وسنلتقط الصور التذكارية ونعد عائلتي الشهيدين كالعادة بالكثير من الأشياء ثم يُسدل الستار وينتهي العرض وينصرف كل واحد الى حال سبيله في انتظار «الجريمة» القادمة واللغم القادم «التقليدي» ربما ومن يدري قد يكون حديثا ومتطوّرا يواكب تطور الأزمة الشاملة التي تعصف بالبلاد
هنا مربط الفرس، الأرض مفخّخة ليس بألغام الارهابيين فقط وانما بمطبّات الحكم وتفاصيل الأزمة وتداعياتها فإنهاك البلاد متواصل والمؤشرات السلبية تتفاقم من يوم الى آخر وأصبح التكهن بالانفراج القريب غاية صعبة المنال خصوصا وان كل طرف «متمترس» في رباطه، مصرّ على موقفه وملحّ على عدم التراجع قيد أنملة والتنازل من أجل مصلحة الوطن
ان التنازل من أجل تونس اليوم هو كما أسلفنا ليس تنازلا بما أنه سيسمح لصاحبه بدخول التاريخ لأن التاريخ يكتبه الأبطال الذين يقدمون التضحيات والتنازلات المؤلمة علاوة على أننا ما نزال في انتظار خطوة عملية من أي طرف من أطراف الأزمة، خطوة الى الأمام تكسر الجمود وتتجاوز هذا العزف المنفرد على أوتار الحوار في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أنه لا جدوى من حوار بهذه الحال ولا بدّ لنجاح أي حوار من مقدمّات حسن نوايا يبنى عليها وتعيد ترميم الثقة وتؤسس للإنقاذ الحقيقي
الصورة اليوم صراحة قاتمة على جميع الأصعدة رغم هذا «الحراك» الذي يريد من خلاله أصحابه ايهامنا بأن الأزمة نسبية وليست معطّلة وهو ما يقرّ به وتكشفه أكثر من جهة
لقد بلغ الأمر بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المقارنة بين ما نحن فيه والصراع التاريخي بين «السنة» و«الشيعة» وتحدث عن حالة الغوغائية التي تعرفها تونس التي ترتع فيها اليوم كل المخابرات حسب قوله في ظل وجود من اسماهم بـ «المراهقين السياسيين».
في نفس الاتجاه تقريبا، اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي ان الحكومة أصبحت خطرا على أمن البلاد وانها فشلت في ادارة الازمة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الصحية اضافة الى الاعتقالات والايقافات والمحاكمات العشوائية وفق رأيه
هذا ولم يعد تشخيص الاقتصاد وحالته السيئة موضوع خلاف بين المتابعين فالجميع يطلق صفارات الانذار ويحذّر من أن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي الى فقدان السيطرة على المصير الذين صار بيد الجهات المانحة مثلما جاء في مذكرة جديدة لشركة المستشارين الماليين العرب التي تكهنت للأسف أيضا باضطرابات اجتماعية في المرحلة القادمة
ان الحقوق الأساسية للمواطنين أصبحت في مهبّ الريح، وها هو النائب عن الشعب بدر الدين القمّودي يعلن عن شكاية لدى وكيل الجمهورية بباجة لتتبع كل من أجرم بتلويث مياه الشرب، بعد القمح والأرز والنفايات المستوردة ها قد أصبح الماء الصالح للشراب استحقاقا صعب المنال
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أيضا، كيف سيتعاطى القضاء مع الموضوع وبأي نسق وأي سرعة علاوة على ملف آخر لا يقل أهمية وهو إحالة مجلس القضاء العدلي القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد على مجلس التأديب في علاقة بالاتهامات المتبادلة بينهما والتي ملأت الدنيا وشغلت الناس كما يقال في الفترة الماضية
في الإعلام أيضا، ورغم الاشادة بمناخ الحرية، يبدو أنّ مؤشرات سلبية بصدد الوقوع والتكرار الأمر الذي دفع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الى تعليق شراكتها مع وزارة الداخلية ومقاضاتها على خلفية الاعتداءات التي طالت الصحافيين خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر الذي كاد يتحوّل الى مواجهة دموية يحشر فيها الأمن بين الدساترة والإسلاميين بقيادة النهضة وشركائها
وفي غضون كل هذا يواصل الساسة قرع طبول الحرب الكلامية بالتصريحات النارية التي ستعقّد الأزمة وتستنزف الجهود وتخلق للأسف مناخات للعنف والانفلات والانفجارات الاجتماعية والسياسية التي لا تحتملها البلاد ولا يعقل أن تمسّ العباد الذين لم ينفد صبرهم بعد ولم يتراجع إيمانهم بتونس أخرى جديدة جميلة تليق بهم
بقلم: مراد علالة